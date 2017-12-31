Пять простых ритуалов: Чего не стоит делать в первый день Нового года 3 31.12.2017, 9:09

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Советы для людей из разных сфер жизни.

Первый день Нового года — это всегда большая ответственность. Ведь именно он, по всем приметам, определяет, как вы проведете следующие 364 дня. Наверное, поэтому многие стараются не выходить из дома 1 января, держаться поближе к «прошлогодним» салатам и особо не напрягаться. Журналисты vkurier.by решили помочь вам: вот 5 простых и веселых советов, чего не стоит делать в первый день Нового года.

Совет №1. Для домоседа

Так и отвечайте всем, кто будет намекать вам под вечер 1 января на то, что хорошо бы уже помыть посуду, выбросить все бутылки от шампанского, да и вообще — привести квартиру в нормальный вид.

Совет №2. Для индивидуального предпринимателя

В первый день Нового года принято отдавать товар первому покупателю за низкую цену. Жаль, что этот вариант не работает для магазинов техники.

Совет №3. Для православного человека

Хотя во всем есть свои варианты и, если вы проводите Новый год по светским обычаям, вместе с родней, вам пригодятся наши советы для православных о том, как не превратить для себя праздник в сплошное разочарование.

Совет №4. Для практичных и бережливых

Так и скажите всем, кто посмеет вам напоминать о деньгах в этот день!

Совет №5. Для веселого тусовщика

Надеемся, конечно, что ваши фотки с праздника будут идеальны, но спешить убедиться в этом вам не советуем. Отдохните, побудьте в спокойной домашней обстановке, попейте чайку. И будьте особенно осторожны с видео. Мало ли.