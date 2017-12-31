Белоруска в Барселоне: Бизнес-план был готов за две недели 2 31.12.2017, 9:29

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Минчанка так любила путешествия, что решила бросить все и открыть турбизнес в Барселоне.

Как уехать жить в Барселону? Своим опытом с 34travel.me поделилась Анастасия Савкина, предпринимательница и заядлая путешественница родом из Минска, которая сейчас организует мероприятия в каталонской столице.

Почему Барселона?

Фото: Анастасия Савкина

Мне сразу очень понравилось название самого города, и интуиция подсказывала, что именно с этим местом меня будет многое связывать. Уже когда я впервые попала сюда перед языковыми курсами в южной Малаге, я влюбилась в город с первого взгляда, хотя мне была непривычна высокая влажность и большое количество людей в летний сезон. Мне было достаточно двух дней, чтобы понять, что я хотела бы тут жить. Я приезжала еще раза четыре до того, как осесть тут окончательно.

Фото: Анастасия Савкина

Многие путешественники, начавшие знакомство со страной солнца, паэльи и сангрии именно с Барселоны, возвращаются сюда снова и снова. Уже через месяц и я начала собирать документы для того, чтобы перевестись из белoрусского университета в барселонский, самостоятельно учила каталонский язык, на котором здесь говорят все, и не упускала возможности совершенствовать мой испанский. Все необходимые документы были собраны, переведены и заверены в течение месяца, и вот в сентябре перед началом учебного года я приехала с двумя чемоданами чтобы начать новую главу в моей жизни.

О поисках работы

Фото: Анастасия Савкина

В БГУ и в UAB (Universitat Autónoma de Barcelona) я училась на социолога, всего у меня ушло 6 лет, чтобы стать дипломированным специалистом. Теперь у меня диплом, подписанный королем Испании. 75% курсов были на каталонском языке, именно поэтому мне пришлось им овладеть в экстренном порядке хотя бы на среднем уровне, чтобы поддержать разговор и понимать задания на экзаменах и материалы для изучения. Учится каталонский легко, если уже владеешь испанским.

Фото: Анастасия Савкина

Через год я нашла первую работу в Барселоне в той сфере, куда меня тянуло по-настоящему, в туризме. Трудности при поиске работы были большой проблемой для иностранцев со студенческой резиденцией без права работы, даже для тех, кто имел диплом в кармане и владел пятью и более иностранными языками. Единственный легально возможный вариант – это работать по контракту по практике, который заключается между компанией и университетом.

Фото: Анастасия Савкина

Получив год опыта работы в сфере туризма, я прошла отбор на учебу в магистратуре по управлению отелями и ресторанами. Во время магистратуры я проходила практику в отелях, а также работала в туристическом агентстве. К сожалению или к счастью, после окончания магистратуры ни одна из компаний не решилась пройти все бюрократические процедуры и оформить мне настоящий рабочий контракт. К слову, устроиться на работу без специального разрешения здесь просто нереально. Вопрос, стоит ли мне решиться на открытие моего собственного дела или же вернуться в Минск и начать там все сначала, передо мной даже не стоял. Через 2 недели был готов мой бизнес-план, а документы были поданы на модификацию студенческого вида на жительство на рабочий. Через несколько месяцев я его получила и всерьез занялась своим первым проектом: моему ивент-агентству почти год и мы провели несколько десятков мероприятий.

О том, как устроена жизнь в Барселоне

Фото: Анастасия Савкина

Спрос на квартиры и комнаты очень сильно вырос за последний год: то ли от количества студентов по обмену, то ли от количества желающих переехать в Барселону. Еще в 2016-м было нормальным найти комнату от € 250 или маленькую квартиру от € 500. Сейчас таких цен уже не существует: приготовься платить за комнату от € 400 и за квартиру от € 700-800, причем времени для раздумий нет, кто первый – того и жилье. Я снимала комнату только один раз: для визы мне нужен был контракт на комнату или квартиру. Потом я поняла, что снимать квартиру и находить соседей намного выгоднее, к тому же я в доме хозяйка. В итоге уже три года я живу в квартире с двумя соседями, в десяти минутах ходьбы от моря в прекрасном районе Побленоу.

Фото: Анастасия Савкина

Мои основные траты сейчас уходят на социальное страхование, так как предприниматели его платят самостоятельно (это почти € 300 в месяц), а также на поездки и походы (походы по магазинам я, к счастью, не люблю). Если у меня появляется свободное время, я посещаю всевозможные мероприятия в свое удовольствие, а в походы хожу по выходным по окрестностям Барселоны (даже была гидом самостоятельно уже несколько раз). В Каталонии настолько красивая природа, что помимо Барселоны здесь всегда есть куда съездить и посмотреть что-то новое.

Фото: Анастасия Савкина

Отдельно хочется отметить местную гастрономию и любовь каталонцев к завтракам, обедам и ужинам в баре или кафе, где они уже знают всех и вся. Стоимость ланча в будний день составляет € 10-15, а ужина – € 20-40 на человека. При небольшой зарплате можно позволить себе пить кофе по утрам, иногда ездить на такси и ужинать в ресторане несколько раз в неделю. Кстати, здесь почти все инициативы встреч с друзьями начинаются с фразы vamos a tomar algo («давай выпьем чего-нибудь»). Каталонцы, как и испанцы, чуть ли не каждый день сидят с бокалом вина или пива на террасах кафе и общаются. Кстати, сангрию пьют только туристы. Если сравнивать по затратам на продукты, то мой средний чек покупок в супермаркете на неделю обычно не выше € 40.

Барселона и туристы

Фото: Анастасия Савкина

Три-четыре года назад я думала, что больше толп людей быть уже просто не может. Однако массовый туризм достиг своего максимума в 2017-м году: были протесты против туризма, мораторий на лицензии новым отелям, ярая борьба с нелегальной арендой жилья. Причем все понимают, что если не туризм, то чем еще заниматься в городе с таким хорошим географическим положением и благоприятным климатом?

Фото: Анастасия Савкина

Дело в том, что помимо Гауди, великолепной архитектуры и культуры здесь в последнее время появился образ дешевого европейского города для тусовок молодежи из Англии и других европейских стран, где цены совершенно другие. И такую Барселону – полную пьяных подростков, кричащих на улицах, никто не хотел бы видеть. Поэтому местные власти и стали стараться регулировать туризм, чтобы в городе было комфортно всем, кто в нем живет и кто его посещает.

Фото: Анастасия Савкина

Сейчас, в связи с ситуацией вокруг независимости Каталонии, появилась неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне. Многие приехавшие из других частей Испании или из других стран ждут, что произойдет, и рассматривают возможность переехать в Мадрид или другие испанские города, если все закончится независимостью и выходом из Евросоюза при непризнании Каталонии Испанией.

Плюсы и минусы жизни в Барселоне

Фото: Анастасия Савкина

Мне нравится жить в Барселоне. Здесь есть то, чего нет в других городах – архитектура модернизма, ласковое Средиземное море, интернациональная тусовка, около 300 солнечных дней в году и аэропорт, из которого можно отправиться почти в любую точку мира. Как и в любом городе, здесь есть свои минусы. Например, приехав с большими чемоданами, я столкнулась с тем, что на всех станциях метро есть множество лестниц и переходов, а лифты есть только на определенных участках. Но ко всему привыкаешь: к непунктуальности большинства местных, к суровой зиме в квартирах из-за отсутствия центрального отопления, к повышенной влажности круглый год, к высоким ценам на электричество, к огромному количеству собак на улицах. Те, кто переезжают в Барселону, должны быть готовы к сложностям в поиске жилья, прописки и квалифицированной хорошо оплачиваемой работы, а также к необходимости знать каталонский язык хотя бы на базовом уровне.

Фото: Анастасия Савкина

Единственное, к чему я еще так и не смогла привыкнуть, так это к тому, что местные всегда выскажут свое недовольство и не будут молчать, если им что-то не нравится, соберутся на митинги или забастовки, чтобы местные власти начали что-то менять. Это здесь очень частое явление.

В Барселоне спокойно жить, никто никуда не торопится, здесь все делают размеренно и наслаждаясь. А какие в Барселоне закаты и рассветы, море, пальмы! Этот город, как и Испания, не перестает удивлять меня. За четыре с половиной года я все так же влюблена в Барселону, а в будущем хотела бы жить в более спокойном небольшом городке очень близко к Барселоне и морю.