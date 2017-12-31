2018 год начнется с девальвации рубля? 9 31.12.2017, 9:43

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ФОто: tut.by

Население Беларуси и предприятия готовятся к такому сценарию.

Слишком резкий переход от жесткой денежной политики Нацбанка и Совмина к политике стимулирования роста экономики за счет увеличения внутреннего спроса может привести к резкому и значительному снижению курса белорусского рубля, сообщает «Экономическая газета».

Примерно два года на валютном рынке Беларуси царило относительное спокойствие, однако в последние месяцы появились признаки того, что ситуация снова может стать нестабильной, связанные не только с объективными экономическими показателями, но и с поведением субъектов валютного рынка – физических и юридических лиц. Они вдруг снова стали копить валюту. Что же произошло?

Похоже, население и предприятия осознали, что правительство и Нацбанк переходят от жесткой денежной политики к политике стимулирования экономического роста за счет стимулирования внутреннего спроса, причем делают это, пожалуй, чересчур резко. При этом именно Нацбанк добился снижения ставок по рублевым кредитам до такого уровня, что объемы потребительского кредитования начали быстро расти, а Совмин принял решение о резком увеличении заработной платы в бюджетной сфере.

Правительство переходит к политике стимулирования

Но вначале немного истории. После бурных событий 2014– 2015 гг. Нацбанк и Совмин стали проводить довольно жесткую денежную политику, и в прошлом году она дала эффект. Население поверило в твердость намерений регуляторов, и случилось то, что казалось просто невероятным: физические лица стали продавать валюты намного больше, чем покупать. Объем покупки населением валюты в 2016 г. снизился примерно до 400–500 млн. USD за месяц (рис. 1), а объем продажи валюты стабилизировался в интервале 600–700 млн. USD.

Источник: neg.by

Это был подарок судьбы для всей финансовой системы страны, так как постоянный приток валюты со стороны населения позволил стабилизировать курс белорусского рубля, а Нацбанк скупал избыток предложения валюты, направляя ее на пополнение золотовалютных резервов и погашение своих долгов перед коммерческими банками.

Конечно, спокойствие было относительным, так как девальвационные ожидания в стране отчасти сохранялись, в связи с чем в конце 2016 г. спрос на валюту со стороны населения вырос, а предложение – сократилось. Но девальвации не произошло, и все вернулось на свои места. Приближается к концу 2017 год, и наблюдается похожая картина, но с весьма важными отличиями. В последние месяцы вырос средний уровень приобретения валюты населением (примерно до 600 млн. USD) в месяц, чего не наблюдалось год назад. Правда, увеличился и объем продажи валюты, но не столь значительно: где-то до уровня 750 USD в месяц. А в ноябре, по данным Нацбанка, объем покупки физическими лицами валюты вырос до 629,5 млн. USD, что является максимальным значением с января 2016 г. При этом продали валюты физические лица всего на 64,9 млн. USD больше, чем купили. Это намного меньше, чем в ноябре 2016 г., когда чистые продажи составили 159,3 млн. USD.

Таким образом, ситуация за год намного ухудшилась. Еще более это заметно в сегменте сделок банков с субъектами хозяйствования – резидентами РБ (рис. 2). У них на протяжении 2016-го и значительной части 2017 г. наблюдалось почти синхронное изменение объемов продажи и покупки валюты, которые были близки между собой. Но уже с августа 2017 г. ситуация кардинально изменилась, и спрос на валюту стал устойчиво превышать предложение. Так, в ноябре субъекты хозяйствования – резиденты РБ купили валюты на 211,9 млн. USD больше, чем продали, что намного превышает чистую покупку за октябрь, равную 47,1 млн. USD.

Источник: neg.by

Все копят валюту

Чтобы объяснить наблюдаемые события, надо проанализировать, что происходит с валютными вкладами населения и предприятий. Здесь также заметна смена тенденций.

В 2016 г. физические лица сокращали свои валютные депозиты, снизив их величину за год примерно на 1 млрд. USD – до 7,4 млрд. USD (рис. 3). Это было вызвано быстрым снижением ставок по валютным депозитам, сравнительно высокими ставками по рублевым инструментам, а также падением уровня жизни населения. Иначе говоря, люди либо переводили свои валютные сбережения в рублевые вклады, либо проедали их. Но в 2017 г. данный процесс закончился, причем произошло это несмотря на продолжение снижения процентов по валютным вкладам. Так, в ноябре валютные депозиты физических лиц увеличились по сравнению с октябрем на 15,5 млн. USD, хотя с начала года они все-таки снизились на 55,3 млн. USD.

Источник: neg.by

Получается, что продажи валюты населением в текущем году не сопровождались сокращением величины их валютных депозитов в банках. Следовательно, люди продавали не свои запасы, а зарабатываемые средства. Что касается спроса на валюту, то и он, судя по отсутствию прироста валютных вкладов, тоже связан не со сбережениями, а с приобретением товаров за рубежом и поездками за границу. Поэтому можно предположить, что наблюдаемое увеличение объемов покупки валюты населением во второй половине текущего года связано с ростом доходов граждан в связи с оживлением экономики. Но, конечно, в последние месяцы к этому добавились традиционное для конца года увеличение девальвационных ожиданий.

С предприятиями ситуация более сложная. Субъекты хозяйствования – резиденты РБ в текущем году значительно увеличили свои валютные накопления (рис.3). В частности, в ноябре депозиты юридических лиц в валюте поднялись по сравнению с октябрем на 262,1 млн. USD (7%) и достигли 4,03 млрд. USD. А с начала года их валютные депозиты выросли на 818,9 млн. USD. Кроме того, с начала года увеличилась и стоимость ценных бумаг в иностранной валюте, выпущенных банками и находящихся вне банковского оборота: на 205 млн. USD (до 1,33 млрд. USD). Большая часть этих облигаций куплена предприятиями, хотя данные ценные бумаги приобретает и население.

Столь значительный рост валютных сбережений предприятий отчасти можно объяснить увеличением девальвационных ожиданий, но такого объяснения недостаточно. К тому же рост в основном наблюдался весной 2017 г., когда еще не было кредитного бума. Поэтому можно предположить, что предприятия копят валюту либо для осуществления инвестиционных проектов, либо для расчетов по внешним долгам или выплат своим акционерам.

Новая политика грозит привести к ослаблению рубля

Тем не менее девальвационные ожидания явно имеются. И надо отметить, для них есть веское основание: смягчение денежной политики в Беларуси. Рост зарплат еще только начинается, а вот увеличение объемов кредитования наблюдается уже на протяжении нескольких месяцев. В частности, в октябре т.г. задолженность физических лиц по потребительским кредитам в белорусских рублях увеличилась на 157,5 млн. BYN (6,2%) – до 2,72 млрд. BYN. Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости в белорусских рублях выросла на 70 млн. BYN (1,2%) – до 5,73 млрд. BYN.

Рост объемов кредитования неизбежно должен привести к увеличению объемов импорта более быстрыми темпами, чем экспорта, что окажет давление на курс белорусского рубля. Это уже происходит: в сентябре и октябре 2017 г. платежи по импорту товаров намного превысили поступления от экспорта товаров, что в 2016–2017 гг. наблюдается впервые.

Источник: neg.by

Итак, судя по рассмотренным данным, в настоящее время на валютном рынке Беларуси наблюдается несколько тенденций. Во-первых, происходит традиционный для конца года рост девальвационных ожиданий у населения и предприятий, усиленных на этот раз переходом правительства и Нацбанка к стимулирующей экономику денежной политике. Во-вторых, эта политика начинает проявляться. Обе тенденции являются нормальными для рыночной экономики. Снижение ставок должно привести к росту экономики и импорта, что приведет к ослаблению белорусского рубля, росту инфляции и подъему ставок по кредитам, следствием чего будет снижение импорта и укрепление рубля, после чего начнется новый цикл.

Подобные циклы колебаний ставок и курсов валют являются совершенно обыденным явлением в условиях рынка. Диапазон колебаний весьма значителен: даже в странах с развитой экономикой он составляет по ставкам несколько процентов, а по курсам – десятки процентов (за несколько лет). В экономически развитых странах, правда, население обычно ведет себя более спокойно, но зато там есть крупные игроки – профессиональные спекулянты, которые делают то же самое, что и жители нашей страны, – скупают и продают валюту, усиливая колебания ее курса.

Однако в Беларуси нормальный циклический процесс, занимающий годы, может резко ускориться из-за увеличения зарплаты административными методами. Это может привести к падению курса рубля и значительному и резкому подъему ставок Нацбанка, как уже много раз происходило в прошлом. Правда, правительство и Нацбанк принимают меры, направленные на предотвращение подобного развития событий, но удастся ли им это сделать, неизвестно.