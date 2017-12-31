На вокзале в Минске человек взобрался на вышку и пытался спрыгнуть 5 31.12.2017, 9:55

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Житель Светлогорска приехал в Минск и поссорился с девушкой.

30 декабря сотрудники ОМОНа, несущие службу по охране правопорядка на железнодорожном вокзале Минска, на осветительной вышке заметили мужчину. По тому, как он двигался, стало понятно: мужчина намерен спрыгнуть, что привело бы к его неминуемой гибели, сообщает onliner.by.

Он несколько раз переступал ограждение, но все не решался сделать шаг вниз. К месту происшествия тут же прибыли дополнительные силы, а также сотрудники МЧС и скорой помощи.

— В переговоры он не вступал, на вопросы не отвечал, пояснил лишь, что оказался здесь из-за конфликта со своей девушкой, с которой прибыл утром из Светлогорска, — сообщили в ГУВД Мингорисполкома. — Общаться с кем бы то ни было он отказывался, лишь требовал, чтобы его оставили в покое.

Положение осложнялось тем, что под вышкой проложены рельсы, а вокруг вышки — высоковольтные провода. Опасность представляли также и поезда, регулярно проезжавшие под вышкой.

Заместитель командира ОМОН ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Алексей Тарасов, будучи в гражданской одежде, под видом работника железной дороги смог приблизиться к вышке. Вступив в контакт с мужчиной, он выстроил диалог. Потенциальный самоубийца сначала позволил Тарасову приблизиться к вышке, а затем и подняться на нее.

— По речи и поведению стало понятно, что мужчина, возможно, незадолго до своего поступка употреблял наркотические вещества. Ведь в таком состоянии люди могут решиться на самые отчаянные поступки…

В итоге специалист сумел уговорить светлогорчанина спокойно спуститься на землю. Сейчас гражданин доставлен в дежурную часть УВД на железнодорожном транспорте и дает пояснения. По данному факту проводится проверка.