ГАИ: Штраф за забытые документы отменят, но есть один момент 29 31.12.2017, 11:27

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Для водителей готовят закон с «двойным дном».

Начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк еще раз напомнил об изменениях в КоАП, которые скоро произойдут в Беларуси. Поправки в КоАп и ПИКоАП одобрены депутатами во втором чтении. Теперь законопроект будет рассматриваться в совете республики, а затем будет направлен на подпись Лукашенко.

Дмитрий Корзюк на прямой линии в «Cельской газете» отметил, что ответственность за отсутствие при себе документов исключили из КоАП - сотрудник ГАИ практически всегда может проверить их наличие по соответствующим банкам данных.

«Но ГАИ рекомендует не забывать документы дома. Процедура проверки по базам данных занимает время. Я думаю, никому не хочется его терять, стоя на дороге. Ни водителю, ни сотруднику ГАИ. Кроме того, некоторые ездят с удостоверениями очень старого образца. Информация об их выдаче может отсутствовать в электронном виде. Проверка может занять длительное время», - отметил Дмитрий Корзюк.

Начальник УГАИ МВД также рассказал, что наиболее удобным нововведением, если так можно сказать, для водителей станет упразднение процедуры изъятия талона к водительскому удостоверению при наложении штрафа. Это исключит необходимость посещения подразделения ГАИ по месту жительства для возврата. Штраф, который выносится на месте, можно будет уплатить в течение месяца через ЕРИП и интернет-банкинг. Однако в случае его неуплаты в срок сумма возрастает на две базовые величины.

Также, напомним, для «бесправников»-повторников планируется ввести административный арест. «Может, этого будет достаточно, и значительная часть «бесправников» уже не сядет за руль. Ведь наша задача не наказать, а предупредить любое нарушение и сохранить тем самым жизнь. Что касается превышения установленной скорости движения, то УГАИ МВД не ожидает никаких изменений. На обсуждении изменений в КоАП депутаты согласились с нами, что такой вид взыскания, как лишение права управления транспортными средствами, стоит сохранить при повторном привлечении в течение года к ответственности за превышение скорости свыше 20 километров в час», - отметил Дмитрий Корзюк.