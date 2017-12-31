«Во Франции целая площадь провожала нас криками Viva Belarus!» 31.12.2017, 10:43

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Как белорусские викинги покорили Европу.

Восемь мощных фестивалей за 2017 год. Самые известные: «Грюнвальд», «Менск Старажытны», «Путь викингов», «Битва четырех эпох». Но этим лихим парням все мало. Говорят, в 2018 сделают девятый. В предверии Нового года поговорили о событийном туризме: ценах на билеты, визах, а также простых, но все-таки важных организаторских мечтах.

«Если вам кажется, что в Беларуси ничего не происходит — то вам кажется. Настоящий викинг все равно не станет ничего объяснять. Он просто пойдет и ограбит пару деревень, ну может, еще расколет кому-нибудь череп для настроения. Что поделать, такая работа: пить кровь, похищать людей, носить забавную шапку с рогами», - пишет holiday.by.

Фото: holiday.by

Фото: holiday.by

«Я сейчас перечислила те мифы, от которых реконструкторов бросает в жар, потом в смех, потом в слезы. Чтобы развеять некоторые из них, было организован целый фестиваль раннего средневековья «Путь викингов». Он посвящен эпохе легендарного торгового пути «из варяг в греки», который проходил по территории Беларуси.

Фото: holiday.by

Это далеко не единственное совместное мероприятие Александра Рака и Евгения Апанасевича. У каждого из них — свой бизнес и своя сфера деятельности, а организация исторических фестов — дополнительный имиджевый проект. Ну и любимое хобби, конечно.

Досье

Фото: holiday.by

Александр Рак — руководитель Экстрим Театра «Берсерк». В реконструкции с 1999 года. Занимается организацией праздников и корпоративов. Организатор фестивалей «Наш Грюнвальд», «Свята Сонца», «Путь викингов», «Битва четырех эпох». Является координатором и соорганизатором фестиваля «Менск Старажытны», рыцарского фестиваля в Мстиславле.

Фото: holiday.by

Евгений Апанасевич — экскурсовод, ведущий, организатор мероприятий. В реконструкции с 2004 года. Занимается разработкой и проведением анимационных программ. Организатор фестивалей «Путь викингов», «Битва четырех эпох», «Чарка и шкварка на Суле».

Про здоровую самооценку, в самом лучшем смысле этого слова

Организовать большое мероприятие в Беларуси, да еще на историческую тематику — что-то среднее между безумным экспериментом и авантюрой. Делать это из года в год, упрямо не обращая внимания на нулевую прибыль, — практически подвиг.

Фото: holiday.by

— В этом году «Наш Грюнвальд» отмечает десятилетие. В 2015 был побит рекорд по посещаемости — приехало больше 10 000 человек. При этом первые пять лет мы не зарабатывали вообще ничего.

Фото: holiday.by

Тебе кажется, что ты опытен, хорош в планировании, отлично ориентируешься в исторической теме. А потом на фестиваль «Путь викингов» приезжает 3 000 человек за два дня (для сравнения lidbeer в этом году посетило больше 100 000). Потому что в реальности работает только одно.

Фото: holiday.by

— Когда к фестивалю подключаются пивные спонсоры, на мероприятии резко появляется тот самый драйв и дух свободы. Плюс они проводят нереальную рекламную кампанию и привозят хедлайнеров. Но с исторической темой все сложнее — продажа алкоголя законодательно ограничена. Мероприятий становится больше, но выбор человека по-прежнему интуитивный. А что там за фестиваль? А черт его знает.

Фото: holiday.by

При этом, по словам ребят, белорусские реконструкторы входят в пятерку лучших в мире и им есть, чем удивить публику. Например, на фестивале во Франции наши сражались настолько хардкорно, что местные попросили дать пару уроков, а потом всей площадью скандировали «viva belarus!».

Фото: holiday.by

— Мы ввосьмером уложили двадцать бойцов, они были в шоке, просили научить. Но зачем нам их учить, если они потом нам сами и наваляют! (смеются - прим. редакции)

Про цены на билеты и менталитет

По законам военного дела, ты должен деморализовать врага еще до боя. Говоря простым языком, человек должен захотеть попасть на твое мероприятие еще до того, как ты начал продавать билеты.

Фото: holiday.by

— Мы всегда начинаем готовиться к следующему фестивалю, как только закончился предыдущий. Но в законодательстве есть один особый пункт, который говорит о том, что мы не можем рекламировать мероприятие до получения гастрольного удостоверения. Иногда эта процедура растягивается до месяца. Плюс, пока мы не знаем бюджет фестиваля, тоже нельзя озвучивать стоимость.

Фото: holiday.by

Вопрос с ценообразованием вообще непростой. В Европе и Америке хорошо продаются «пакетные» туры на рыцарские фестивали (в том числе, для туристов). Стоит недешево. Включено проживание в лагере, шоу, выпивка. Аналогичного прецедента в Беларуси пока не было.

Фото: holiday.by

— По моему опыту, даже если бы мы предложили билет за 40 долларов, в который включены кальян, наложница, костюм и все такое прочее, и билет за 10 белорусских рублей, в 90% человек купит второй — просто потому что дешевле, — говорит Александр.

Фото: holiday.by

— Точно так у нас пока никто не готов самостоятельно покупать при входе на фестиваль костюм за 30 долларов, — уверен Евгений. — Но все равно сейчас стала появляться какая-то новая степень увлеченности, свободы. Я пятнадцать лет в туризме и вижу: людям уже неинтересно просто нанять автобус и поехать пить в лес. Они хотят экскурсию, хотят зрелище и анимацию.

Фото: holiday.by

После наших фестивалей кто-то стал учить белорусский язык, кого-то просто озарило — да я же шляхта! Люди начинают чувствовать себя частью глобальной культуры. Фестивальная тема и туризм становятся неразрывными.

Про первый год без виз и уже не первый — без туристов

Еще Христос не воскрес, а белорусы уже обсуждали: как повлияет отмена виз на развитие въездного туризма. Особенно много копий было сломано вокруг событийного туризма, которым, по сути, и занимаются Александр и Евгений. Итак, первый год позади.

Фото: holiday.by

— Да ладно, будем честными, никто специально ради наших мероприятий не приехал. И в Польше, и в России, и в Литве достаточно своих исторических реконструкций. Но с другой стороны, покажите мне хоть один фестиваль в мире, который изначально делался для туристов. Событийка в первую очередь должна быть рассчитана на своих — не каждый фестиваль должен стать глобальным. Например, приедут к мальчику it-шнику друзья из Австралии. Куда он их поведет, если он сам нигде не был? Хотя вот в Гродно, Бресте теперь есть смысл подумать — местные власти должны локально оценить свой регион.

Фото: holiday.by

Про мечты: интерактивный музей викингов

Фестивали ребят, конечно, хороши сами по себе, но лично мне больше всего понравился лагерь, разбитый на территории Сулы в рамках «Пути викингов». Он был не просто хорош, он был прекрасен.

Фото: holiday.by

А если представить, что вместо десяти палаток для реконструкторов будет воссоздан целый городок — с бытом и атмосферой? Вы бы захотели там пожить?

Фото: holiday.by

— Главный сдерживающий фактор в развитии фестивалей — это отсутствие своей площадки. Получается, что есть всегда две параллельные жизни: для туристов и для реконструкторов. Конечно, вы можете зайти в лагерь, все посмотреть, но все равно элемент скованности присутствует. Поэтому в планах создание интерактивного музея, на территории которого можно будет разместиться с палаткой и здесь же будут проходить все исторические реконструкции.