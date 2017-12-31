«Во Франции целая площадь провожала нас криками Viva Belarus!»
- 31.12.2017, 10:43
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Как белорусские викинги покорили Европу.
Восемь мощных фестивалей за 2017 год. Самые известные: «Грюнвальд», «Менск Старажытны», «Путь викингов», «Битва четырех эпох». Но этим лихим парням все мало. Говорят, в 2018 сделают девятый. В предверии Нового года поговорили о событийном туризме: ценах на билеты, визах, а также простых, но все-таки важных организаторских мечтах.
«Если вам кажется, что в Беларуси ничего не происходит — то вам кажется. Настоящий викинг все равно не станет ничего объяснять. Он просто пойдет и ограбит пару деревень, ну может, еще расколет кому-нибудь череп для настроения. Что поделать, такая работа: пить кровь, похищать людей, носить забавную шапку с рогами», - пишет holiday.by.
«Я сейчас перечислила те мифы, от которых реконструкторов бросает в жар, потом в смех, потом в слезы. Чтобы развеять некоторые из них, было организован целый фестиваль раннего средневековья «Путь викингов». Он посвящен эпохе легендарного торгового пути «из варяг в греки», который проходил по территории Беларуси.
Это далеко не единственное совместное мероприятие Александра Рака и Евгения Апанасевича. У каждого из них — свой бизнес и своя сфера деятельности, а организация исторических фестов — дополнительный имиджевый проект. Ну и любимое хобби, конечно.
Досье
Александр Рак — руководитель Экстрим Театра «Берсерк». В реконструкции с 1999 года. Занимается организацией праздников и корпоративов. Организатор фестивалей «Наш Грюнвальд», «Свята Сонца», «Путь викингов», «Битва четырех эпох». Является координатором и соорганизатором фестиваля «Менск Старажытны», рыцарского фестиваля в Мстиславле.
Евгений Апанасевич — экскурсовод, ведущий, организатор мероприятий. В реконструкции с 2004 года. Занимается разработкой и проведением анимационных программ. Организатор фестивалей «Путь викингов», «Битва четырех эпох», «Чарка и шкварка на Суле».
Про здоровую самооценку, в самом лучшем смысле этого слова
Организовать большое мероприятие в Беларуси, да еще на историческую тематику — что-то среднее между безумным экспериментом и авантюрой. Делать это из года в год, упрямо не обращая внимания на нулевую прибыль, — практически подвиг.
— В этом году «Наш Грюнвальд» отмечает десятилетие. В 2015 был побит рекорд по посещаемости — приехало больше 10 000 человек. При этом первые пять лет мы не зарабатывали вообще ничего.
Тебе кажется, что ты опытен, хорош в планировании, отлично ориентируешься в исторической теме. А потом на фестиваль «Путь викингов» приезжает 3 000 человек за два дня (для сравнения lidbeer в этом году посетило больше 100 000). Потому что в реальности работает только одно.
— Когда к фестивалю подключаются пивные спонсоры, на мероприятии резко появляется тот самый драйв и дух свободы. Плюс они проводят нереальную рекламную кампанию и привозят хедлайнеров. Но с исторической темой все сложнее — продажа алкоголя законодательно ограничена. Мероприятий становится больше, но выбор человека по-прежнему интуитивный. А что там за фестиваль? А черт его знает.
При этом, по словам ребят, белорусские реконструкторы входят в пятерку лучших в мире и им есть, чем удивить публику. Например, на фестивале во Франции наши сражались настолько хардкорно, что местные попросили дать пару уроков, а потом всей площадью скандировали «viva belarus!».
— Мы ввосьмером уложили двадцать бойцов, они были в шоке, просили научить. Но зачем нам их учить, если они потом нам сами и наваляют! (смеются - прим. редакции)
Про цены на билеты и менталитет
По законам военного дела, ты должен деморализовать врага еще до боя. Говоря простым языком, человек должен захотеть попасть на твое мероприятие еще до того, как ты начал продавать билеты.
— Мы всегда начинаем готовиться к следующему фестивалю, как только закончился предыдущий. Но в законодательстве есть один особый пункт, который говорит о том, что мы не можем рекламировать мероприятие до получения гастрольного удостоверения. Иногда эта процедура растягивается до месяца. Плюс, пока мы не знаем бюджет фестиваля, тоже нельзя озвучивать стоимость.
Вопрос с ценообразованием вообще непростой. В Европе и Америке хорошо продаются «пакетные» туры на рыцарские фестивали (в том числе, для туристов). Стоит недешево. Включено проживание в лагере, шоу, выпивка. Аналогичного прецедента в Беларуси пока не было.
— По моему опыту, даже если бы мы предложили билет за 40 долларов, в который включены кальян, наложница, костюм и все такое прочее, и билет за 10 белорусских рублей, в 90% человек купит второй — просто потому что дешевле, — говорит Александр.
— Точно так у нас пока никто не готов самостоятельно покупать при входе на фестиваль костюм за 30 долларов, — уверен Евгений. — Но все равно сейчас стала появляться какая-то новая степень увлеченности, свободы. Я пятнадцать лет в туризме и вижу: людям уже неинтересно просто нанять автобус и поехать пить в лес. Они хотят экскурсию, хотят зрелище и анимацию.
После наших фестивалей кто-то стал учить белорусский язык, кого-то просто озарило — да я же шляхта! Люди начинают чувствовать себя частью глобальной культуры. Фестивальная тема и туризм становятся неразрывными.
Про первый год без виз и уже не первый — без туристов
Еще Христос не воскрес, а белорусы уже обсуждали: как повлияет отмена виз на развитие въездного туризма. Особенно много копий было сломано вокруг событийного туризма, которым, по сути, и занимаются Александр и Евгений. Итак, первый год позади.
— Да ладно, будем честными, никто специально ради наших мероприятий не приехал. И в Польше, и в России, и в Литве достаточно своих исторических реконструкций. Но с другой стороны, покажите мне хоть один фестиваль в мире, который изначально делался для туристов. Событийка в первую очередь должна быть рассчитана на своих — не каждый фестиваль должен стать глобальным. Например, приедут к мальчику it-шнику друзья из Австралии. Куда он их поведет, если он сам нигде не был? Хотя вот в Гродно, Бресте теперь есть смысл подумать — местные власти должны локально оценить свой регион.
Про мечты: интерактивный музей викингов
Фестивали ребят, конечно, хороши сами по себе, но лично мне больше всего понравился лагерь, разбитый на территории Сулы в рамках «Пути викингов». Он был не просто хорош, он был прекрасен.
А если представить, что вместо десяти палаток для реконструкторов будет воссоздан целый городок — с бытом и атмосферой? Вы бы захотели там пожить?
— Главный сдерживающий фактор в развитии фестивалей — это отсутствие своей площадки. Получается, что есть всегда две параллельные жизни: для туристов и для реконструкторов. Конечно, вы можете зайти в лагерь, все посмотреть, но все равно элемент скованности присутствует. Поэтому в планах создание интерактивного музея, на территории которого можно будет разместиться с палаткой и здесь же будут проходить все исторические реконструкции.