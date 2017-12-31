Что изменится с 1 января для белорусов с недвижимостью 1 31.12.2017, 10:44

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Фото: realt.by

Собственников жилья огорошат несколькими «сюрпризами».

Портал Realt.by собрал воедино все изменения, которые скажутся на доходах и расходах белорусов, владеющих и распоряжающихся недвижимостью, а также оказывающих услуги, связанные с ее эксплуатацией.

Так, с 1 января с целью адаптации к инфляционным процессам на 7,4% увеличатся ставки земельного налога, подоходного налога в фиксированных суммах и ставки налога для индивидуальных предпринимателей. Это коснется тех, кто сдает недвижимость в аренду на длительный срок; предоставляет в аренду на сутки квартиры, коттеджи и агроусадьбы; тех, кто в качестве ИП занимается дизайном интерьера, строительством или ремонтом, а также тех, кто оказывает те же услуги без регистрации ИП. Подробности содержатся в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам областей и Минска на 2018 год, опубликованной на сайте Министерства финансов.

Кроме того, с 1 января произойдет плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новые тарифы пока не опубликованы, но замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец еще в августе пообещал, что с января плата за ЖКУ повысится в пределах $5, тем самым достигнув 100% от затрат. С 2018 года дотироваться будут только расходы на отопление. Порядок изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги определен указом Президента № 550.