В Слуцке Дед Мороз бесплатно катал людей на новогоднем такси 31.12.2017, 10:59

Авто просто забирало случчан с остановок, чтобы поднять им настроение.

Накануне нового года журналисты «Кур'ера» провел акцию «Новогоднее такси». Наши корреспонденты в роли Деда Мороза и Снегурочки бесплатно развозили пассажиров, которые стояли на остановках. И по пути выясняли, верят ли они в чудеса и Деда Мороза и помнят ли новогодние песни.

Такая акция в Слуцке проводится впервые. Ее цель — подарить людям новогоднее настроение. До нового года остаются считаные дни, а этого настроения, увы, как и снега, нет…

За полтора часа было доставлено девять пассажиров. Удивило, что случчане отказывались и стеснялись принимать участие в акции. Парень на остановке «Рынок» очень сомневался, что проезд бесплатный и много раз переспрашивал: «Бесплатно?» В итоге он так и не поехал, сказал, что у него проездной.

Одной бабушке и маме, можно сказать, пришлось сеть в машину с Дедом Морозом и Снегурочкой, потому что этого очень хотели дети.