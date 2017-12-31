Прорыв теннисисток и победы биатлонисток: Чем порадовал белорусский спорт в 2017 году 31.12.2017, 11:14

Год для белорусского спорта выдался не самым однозначным, но крайне любопытным.

Он подарил новых звезд, заново открыл виды спорта, где мы, казалось бы, начали сдавать позиции, и воздал должное тем, кто давно идет к своей цели. В последние часы декабря tut.by вспоминает самые приятные события уходящего года для белорусских болельщиков.

Теннисистки совершили прорыв в Кубке Федерации

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В 2017 году белорусские теннисистки впервые сыграли в Мировой группе Кубка Федерации. Дебют состоялся без лидера команды Виктории Азаренко, которая помогла команде выбраться из «подвала». Не участвовала Вика и в последующих матчах. Меж тем с менее именитыми игроками Беларусь дошла до финала.

Огромный вклад в успехи команды принесла Александра Саснович. В поединках за сборную до встречи в финале против американки Коко Вандевеге Саша показывала стопроцентный результат. В финале Саснович обыграла Слоан Стивенс, что провернула и ее напарница Арина Соболенко.

Без девятнадцатилетней Соболенко было бы трудно рассчитывать на многое. В командных соревнованиях в теннисе важно то, как играет второй номер. Арина же из теннисистки для пары, которой она была во время первого вызова в сборную в апреле 2016 года, к ноябрю 2017-го превратилась в первого номера команды. Соперницы белорусок в Кубке Федерации, опытные голландка Кики Бертенс и швейцарка Тимея Бачински, не стеснялись делать комплименты в адрес Арины.

Кроме того, к концу года Соболенко сыграла против Марии Шараповой в своем первом финале на турнирах WTA, а позже выиграла первые титулы в «одиночке» и парном разряде. По итогам года Арину назвали лучшей теннисисткой страны, она оказалась в топе белорусских атлетов во всех видах спорта.

В прогрессе Соболенко поучаствовал капитан команды Эдурад Дубров, хотя он не является личным тренером теннисистки. Дубров помог Арине увеличить скорость подачи и оказал влияние на технику ввода мяча в игру, помог заложить базу во второй половине сезона. На самом деле для завоевания серебряных наград в Кубке Федерации Эдуард Владимирович сделал гораздо больше, за что и удостоился звания лучшего тренера Беларуси в 2017 году.

Артем Козырь выиграл «коронку» в гребле после обидного недопуска на Олимпиаду

Артем Козырь

Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В минувшем сезоне Артем Козырь подтвердил статус сильнейшего каноиста в коротком спринте, который он завоевал двумя годами ранее. Спортсмену было важно победить на чемпионате мира. Ранее его не допустили на Олимпиаду вместе с остальной командой. Ее вина не была доказана, а претензий лично к Козырю вовсе не поступало. Тем не менее был упущен, пожалуй, верный шанс стать олимпийским чемпионом. А ведь после Игр в Рио-де-Жанейро «коронная» дистанция Артема перестала быть олимпийской дисциплиной.

Козырю ничего не остается, как перестроиться на заезды на 1000 м с прицелом на Токио-2020. Чемпион знает, что от него требуется для того, чтобы побеждать, а это уже половина успеха. Свою подготовку Артем намерен доверить братьям Радомским из Бреста.

Историческое золото батутистки Татьяны Петрени

Татьяна Петреня

Фото: twitter.com/gymnastics

Наверное, это не совсем обычно, когда лучшими спортсменами года в стране на протяжении двух лет подряд становятся представители не самого раскрученного вида — прыжков на батуте. Но нет оснований сомневаться в том, что признание как олимпийского чемпиона Рио Владислава Гончарова в 2016-м, так и чемпионки мира Татьяны Петрени в 2017-м было совершенно заслуженным.

Один только факт того, что золото 36-летней Татьяны Петрени в Софии стало первым для суверенной Беларуси в индивидуальных женских прыжках на чемпионатах мира, переводит ее достижение в разряд исторических.

Да и у мужчин в суверенный период в индивидуальных прыжках было лишь одно золото ЧМ, добытое в 1996 году именитым Дмитрием Полярушем. Но тогда прыжки на батуте еще не входили в программу Олимпийских игр.

Примечательно, что в Софии-2017 золота в индивидуальных прыжках ждали в первую очередь от олимийского чемпиона Рио-2016 Владислава Гончарова. Однако, став чемпионом мира в тандеме с Олегом Рябцевым в синхронных прыжках, в олимпийском виде программы Гончаров занял лишь 6-е место. И мирового титула в индивидуальных прыжках в его коллекции по-прежнему нет.

Ну а что касается опытнейшей Татьяны Петрени, то кроме золота в олимпийской дисциплине она выиграла еще две награды чемпионата мира — серебро в женских командных соревноваиях (вместе с Анной Горченок, Марией Махаринской и Ангелиой Хотян), а также бронзу в синхронных прыжках (на пару с Марией Махаринской). Ну и кроме этого в 2017 году Петреня неоднократно становилась медалисткой этапов Кубка мира.

Если вы думаете, что после золота ЧМ Татьяна Петреня с чистой совестью может завершать карьеру, то заблуждаетесь. Еще год назад, выиграв квалификацию на Олимпиаде-2016 в Рио, но затем не добравшись до пьедестала в финале, она заявила, что собирается ехать за сатисфакцией в олимпийский Токио-2020… И пусть у нее получится!

Белорусские биатлонистки заряжают позитивом перед Олимпиадой

Дарья Домрачева

Фото: IBU

Еще год назад медальные перспективы белорусской женской команды по биатлону были в лучшем случае туманные. Дарья Домрачева продолжала набирать форму после беременности и только готовилась к возвращению, а прогресс остальных биатлонисток был недостаточен, чтобы строить амбициозные планы на Пхенчхан. Но в 2017 году все изменилось, причем медали теперь кажутся реальными в любом из видов программы.

Сначала Дарья Домрачева на первом же после возвращения чемпионате мира выиграла серебро в преследовании, причем стартовав лишь 27-й.

А затем случился невероятный старт нового Кубка мира. В первой же гонке белорусских болельщиков порадовала Надежда Скардино. В своей коронной индивидуальной гонке она закрыла все мишени и одержала первую в карьере победу на столь высоком уровне.

Задел подруги через неделю поддержала Дарья Домрачева, которая уверенно выиграла спринт и попала на подиум в преследовании.

Но и на этом белорусские девушки не остановились. В последней гонке года впервые в карьере в тройку лучших попала Ирина Кривко.

Похоже, возвращение Альфреда Эдера вдохнуло новую жизнь в белорусский женский биатлон, а в Сочи наши девушки готовы бороться за медали не только в личных гонках, но и в эстафете.

Ванесса Колодинская — лучшая в мире женской борьбы

Ванесса Колодинская

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

История про возвращение в спорт после родов Ванессы Колодинской еще более захватывающая, чем Дарьи Домрачевой. Если брать результат, то в 2017 году Колодинская выиграла золотые медали чемпионатов мира и Европы и вместе с тем была признана лучшей в мире в своем виде спорта. Поверьте, стоит обратить внимание на то, с какими трудностями столкнулась девушка на этом пути.

Впервые чемпионкой мира Колодинская стала в 2012 году. Ей было девятнадцать. Рожать она не собиралась, однако в сентябре 2013 года у нее на руках уже был сынишка Савелий. В начале 2014-го Ванесса заехала на первый сбор после родов. В следующем году завоевала бронзу на молодежном Евро, а затем у нее обнаружили заболевание щитовидной железы — тиреотоксикоз. Врачи постановили — «не годна» и запретили тренироваться.

Болезнь вывела из строя Колодинскую на год. В РНПЦ спорта врачи не могли ни назначить лечение, ни хоть как-то обнадежить. Зато предлагали удалить щитовидную железу. Помощь Ванесса нашла у профессора Ларисы Даниловой, которая нашла успешную схему лечения.

Увы, времени восстановиться к Играм в Рио-де-Жанейро у Колодинской не хватило, а свидетелями ее блестящего возвращения в спорт мы стали в 2017 году.

Антон Кушнир вернулся и вновь побеждает на этапах Кубка мира по фристайлу

Антон Кушнир

Фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Чемпион Игр в Сочи лыжный акробат Антон Кушнир в декабре 2016 года вернулся к активной соревновательной деятельности после двухлетнего перерыва. С тех пор Антон выиграл три этапа Кубка мира — в Бейда Лейк, Лейк-Плэсиде и Пхенчхане.

Некоторое время Антон лидировал в мировом зачете. Затем из-за проблем со спиной пропустил домашний этап в Раубичах и в итоге досрочно завершил сезон, отказавшись от идеи выступить на первенстве мира в испанской Сьерра-Неваде.

Антон сожалеет, что в коллекции его наград нет золота чемпионата мира. За всю карьеру ему удалось выступить на мировых стартах всего пару раз, хотя их могло быть гораздо больше. Фристайлист замечает, что «переворачивать эту страницу пока рано». Видимо, существует вероятность, что сразу после Олимпийских игр в Пхенчхане он не уйдет из спорта. Что же касается планов на Пхенчхан-2018, то Антон находит заманчивой идею стать первым двукратным олимпийским чемпионом в своем виде спорта.

В межсезонье Кушниру удалось поправить здоровье, и уже декабре он принял участие в двух китайских этапах Кубка мира. На первом из них Антон финишировал 27-м, на втором — на 3-м месте.

Минское «Динамо» стабильно обыгрывает лучший клуб КХЛ

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Питерский СКА — безусловно лучший клуб КХЛ. «Армейцы» с берегов Невы обладают практически безграничным бюджетом, что позволяет им собрать под своими знаменами половину сборной России, включая тренерский штаб, и звездных легионеров вроде Микко Коскинена и Патрика Херсли. В апреле СКА уверенно выиграл Кубок Гагарина, а уже в новом сезоне стартовал с рекордной серии в КХЛ — 20 побед подряд. Команда Олега Знарка громила всех грандов и считалась практически непобедимой, но все же есть один клуб, который в 2017 году оказался петербуржцам не по зубам.

Удивительно, но этой командой стало минское «Динамо». «Зубры» начали 2017 год с сумасшедшой победы на «Минск-Арене» со счетом 5:4, когда по ходу игры подопечные Крэйга Вудкрофта вели 5:0 и чуть было не растеряли преимущество.

На этой же арене, с тем же соперником и таким же итогом минчане год и закончили. «Динамо» вновь оказалось сильнее, но на этот раз куда увереннее и без лишней нервотрепки — 6:3.

К слову, минчане были сильнее «армейцев» и на их льду. В Санкт-Петербурге «Динамо» выиграло по буллитам — 3:2.

Именно такие победы над грандом лиги оставляют «зубрам» шансы на попадание в плей-офф. Отставание от первой восьмерки составляет всего семь очков, а первый матч в 2018 году динамовцы проведут с еще одним топ-клубом — магнитогорским «Металлургом». Тем самым, который на своем поле совсем недавно уже обыгрывали.