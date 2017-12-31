В США из-за холодов частично замерз Ниагарский водопад 1 31.12.2017, 11:26

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Холодная погода в новогоднюю ночь прогнозируется в большей части Соединенных Штатов к востоку от Скалистых гор.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США. Рекордные низкие температуры ожидаются на американском Среднем Западе.

В Нью-Йорке, как ожидается, похолодает до -12 градусов, из-за ветра такая погода будет казаться еще холоднее.

«Ужасный холод ожидается в большей части восточных и центральных штатов. Если планируете отдых на улице, пожалуйста, оденьте несколько слоев одежды», — говорится в сообщении службы в Twitter.

Headed out for New Years Eve? It will be bitterly cold across most of the eastern and central US. Here is a look at the expected conditions. If you are planning outside activities, please dress warmly in layers. pic.twitter.com/1lz6BmDoYj — NWS Eastern Region (@NWSEastern) 30 декабря 2017 г.

Понижение температуры затронуло привело к частичному замерзанию Ниагарского водопада, находящегося в американском штате Нью-Йорк и канадском Онтарио.

«Пробирающий до костей холод умудрился частично заморозить гигантский Ниагарский водопад, превратив аттракцион в замерзший, сверкающий рай», — пишет CNN. В прошлый раз Ниагарский водопад почти полностью замерз в 2014 году.

В преддверии Нового года, 28 декабря, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан не выходить на улицу из-за установившихся холодов. В тот день температура в городе опустилась до -8 градусов. «Мы настоятельно рекомендуем всем горожанам на этой неделе выходить на улицу как можно реже из-за установившихся холодов. По возможности узнайте, как чувствуют себя ваши соседи и заведите домашних питомцев внутрь дома», — написал он.