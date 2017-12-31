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Министерство информации вынесло предупреждения четырем СМИ

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  • 31.12.2017, 11:40
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Решение было принято накануне Нового Года.

Мининформ Беларуси вынес четырем изданиям письменные предупреждения за нарушение закона о СМИ, сообщает telegraf.by.

Решение министерство принято в пятницу, 29 декабря 2017 года.

По информации мининформа, юридические лица, выполняющие функции редакций журналов "Большой", ICON и Fashion collection, нарушили статью 17 закона о СМИ непроставлением знака возрастной категории.

Редакция же газеты "Агробизнес" нарушила статью 22 закона о СМИ, письменное предпреждение мининформации вынесено ей за "несоблюдение требований законодательства о выходных данных печатных средств массовой информации", сообщили в министерстве.


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