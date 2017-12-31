Итальянский шеф-повар: Почему белорусы не могут вырастить нормальные помидоры? 32 31.12.2017, 11:59

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Иньяцио Роса

Фото: onliner.by

Окажись итальянская пицца на белорусском новогоднем столе, обязательно поругалась бы с оливье.

Но кроме самой праздничной ночи, у нас в запасе еще и большие выходные, в которые можно позволить себе кусочек-другой, чтобы размяться перед ежегодным спринтом жиров и углеводов, пишет onliner.by.

Иньяцио Роса — итальянский кулинар родом из Сицилии. За 30 лет работы он объездил весь мир, имел честь готовить для Билла Клинтона, Лучано Паваротти, Стинга, Эроса Рамазотти и многих других знаменитостей. В Минске он уже больше 10 лет и сейчас работает в траттории La Scala Trattoria Ignazio.

Дегустация пицц от белорусских заведений мало чем отличалась от дегустации американских Papa John’s и Sbarro: сегодня шеф-повару снова ничего не понравилось.

Terra Pizza

Фото: onliner.by

Иньяцио не верит, что мы сможем его удивить новыми претендентами, и открывает каждую последующую коробку абсолютно безэмоционально. Он смотрит на блюдо всего секунду и тут же натягивает разочарованную гримасу.

— Как я и ожидал, эта пицца такая же, как и все остальные: жирная, копченая, толстая. Это плохо для здоровья, слишком вредно, чтобы пробовать. Не хочу обижать людей, но американская пицца на толстом тесте подходит только для того, что сесть с ней перед телевизором, обставиться пивом и, извините, нажираться, — брезгует итальянец и отрывает кусок.

— Это единственная пицца, которая приготовлена в нормальной печи, хотя это ее не спасло: она такая же сырая, как и все остальные. Моцарелла слишком жирная, лепешка толстая. Ну как она может пропечься? Она тяжелая, не воздушная, тестом не пахнет.

Стоит отметить, что классическую «Пепперони» в Terra Pizza не готовят, а в качестве альтернативы предлагают пиццу «Дьябло» с перцем халапеньо, сыром качотта, пицца-соусом и орегано. Эксперта такая замена не удивляет, но есть одно «но».

— Это не «Дьябло», но и не «Пепперони». «Дьябло» — очень острая пицца, что достигается за счет специальных салями и перца хабанеро, которого добавляется совсем немного, — Иньяцио просит официанта принести нарезку из нужных салями, которые оказываются действительно жгучими. — Это и не «Чили-пицца», это просто какая-то смесь ингредиентов.

Фото: onliner.by

Почему-то в Беларуси все уверены, что «Пепперони» — это острая пицца, а это совсем не так. «Пепперони» в переводе с английского — салями. В какой момент все решили, что салями — острая колбаса? Даже в соседнем Вильнюсе такого нет, там готовят острую пиццу, но называют ее иначе — «Дьябло» или «Чили». Здесь же под видом одного продают совсем другое.

Пробовать пиццу итальянец снова отказывается и оценивает продукт исключительно по запаху.

— Пахнет жидким дымом. Это ужасно, — гнушается повар и откладывает коробку в сторону. — Такой же ноль, как и все остальные.

«Пицца Лисицца»

Несмотря на всю любовь минчан к бренду, шеф-повар забраковал ее точно так же, как и всех ее конкурентов. И тоже исключительно по внешнему виду и запаху.

Фото: onliner.by

— Что такое пицца? Это хлеб. Она должна иметь вкус хлеба, запах хлеба, хрустеть, как хлеб. Чем пахнет эта пицца? Только жиром, — ставит коробку на стол итальянец.

— Главное в любом блюде — это натуральность продуктов. Я не понимаю, почему белорусы не могут вырастить нормальные помидоры. В Норвегии температура может опускаться до –50 градусов, но это не мешает им выращивать томаты, паприку или баклажаны. Я лично знаю некоторых бизнесменов оттуда, которые выращивают овощи на экспорт. У вас ведь много свободной земли, можно даже при ресторане сделать небольшой огородик, а вместо этого бизнесмены покупают какие-то химические продукты по невероятным ценам.

Фото: onliner.by

Хотя, технологии появляются. Еще недавно у вас розмарин на вес золота был, а сегодня уже появились люди, которые здесь его выращивают. Хорошо в Италии — вышел из дома и нарвал сколько угодно, — рассказывает повар и просит принести «настоящий хлеб». —Я его из лидской муки приготовил. Вкусно пахнет? Ну вот. А они почему так не могут?

Иньяцио в очередной раз проводит ритуал с отрыванием сыра от теста, снова говорит о недостаточной прожарке и жирном сыре и молча ставит пиццу обратно. Потом еще раз присматривается и замечает еще одну деталь.

Фото: onliner.by

— Здесь чересчур много трав. Они забивают весь вкус. Тут что, базилик? Нельзя так. В «Пепперони» в принципе не должно быть этой травы (уж лучше розмарин), но они еще и перетереть его умудрились. Это как фокаччо готовить с укропом. Плохо, в общем, так же плохо.

Как и в прошлый раз, Иньяцио Роса ставит обеим пиццам оценку ноль и говорит, что он бы не хотел есть такую. Но соглашаться с ним не обязательно, это лишь частное мнение, которое может не совпадать с вашим.