Forbes выяснил, какие знаки зодиака разбогатели в 2017 году 3 31.12.2017, 12:14

4,088

Звезды благоприятствовали миллиардерам двух знаков.

Журнал Forbes изучил данные по изменению состояния долларовых миллиардеров в период с 17 февраля по 28 декабря 2017 года и обнаружил, что в лидерах по приросту капитала оказались миллиардеры, родившиеся под знаком тельца. Среди них — руководитель НЛМК Владимир Лисин (рост цен на металлы принес ему $2,4 млрд), бенефициар «Онэксима« Михаил Прохоров, продолживший распродавать свои активы, и новый совладелец «Олимпийского» Год Нисанов.

Фото: forbes.ru

Также год был успешен для козерогов: сразу двое из них, банкир Олег Тиньков и крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин прибавили по $900 млн. Самым неуспешным 2017 год оказался для львов: Сергей Галицкий и вовсе потерял почти треть состояния на фоне снижения акций «Магнита».