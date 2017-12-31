Василий Шлындиков: Надеяться на лучшее нужно обязательно! 1 31.12.2017, 12:24

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Василий Шлындиков

Будущее Беларуси – в руках народа, а не в «прогнозах» правительства.

Бывший глава машиностроительного концерна «Амкодор» Василий Шлындиков считает, что в следующем году не стоит ждать от белорусской экономики больших прорывов.

- Я так полагаю, расчет на то, что нефть дорожает, и в России анонсируется какой-то экономический рост, - заявил Василий Шлындиков сайту ucpb.org. - Потому что в Беларуси никаких изменений не произошло: налоги не уменьшились, производство не растет. Или мы, например, с Африкой договорились и завалим их континент нашими товарами? Ничего этого нет! Попытка войти на венесуэльский рынок мы знаем, чем закончилась. Примерно такая же картина и с другими регионами. У нас не появилось новых рынков сбыта, мы не стали подавать свои машины в Германию. У нас законсервированная, устаревшая советская промышленность. Поэтому ничего не произошло у нас в стране для того, чтобы была уверенность на позитивный рост экономики в 2018 году.

Что касается надежд на Россию, то, на мой взгляд, эту страну ждет очень непредсказуемое будущее. В ближайшее время, я так полагаю, России придется ответить за сбитый над Донбассом боинг. И они, скорее всего, откажутся выдавать тех, кто сбил боинг. А это значит, будет усиление санкций, я уже не говорю о ситуации, которая складывается на Донбассе… В феврале могут усилить санкции против России. Поэтому сейчас трудно сказать, как все будет, и как мы переживем следующий год. Конечно, все мы будем рады, если что-то получится. Но улучшение, повторюсь, может быть только за счет России. Мы очень крепко к ней привязаны…

Но надеяться на лучшее обязательно нужно! Особенно в канун Нового года. Открыв шампанское, мы все желаем друг другу в следующем году успехов и всего самого доброго. Ну а что нам еще остается?..