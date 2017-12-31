«Ювентус» установил новый рекорд чемпионата Италии 31.12.2017, 12:30

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Фото: Maurizio Degl'Innocenti/ANSA/AP

Чемпионы Италии побили собственный рекорд по количеству голов на выезде.

Матч против «Вероны» стал для «Ювентуса» 23-м выездным подряд, в котором туринцы смогли забить. Тем самым они побили рекорд четырехлетней давности — тогда «Ювентус» забивал в 22 матчах в гостях подряд, пишет rbc.ru.

Победу «Ювентусу» над «Вероной» принес Пауло Дибала, который сделал в этом матче дубль. В этой встрече он вышел в основном составе, несмотря на то, что накануне СМИ сообщили о переводе аргентинца в запас из-за переговоров с «Пари Сен-Жермен».

Счет в матче против «Вероны» на шестой минуте открыл французский полузащитник Блез Матюиди. «Верона» смогла отыграться после точного удара Мартина Касереса, однако Дибала, забивший два гола за шесть минут после перерыва, принес гостям победу.

В этом сезоне в Серии А Дибала забил уже 14 голов и идет третьим в бомбардирской гонке. Его партнер по сборной Аргентины, нападающий «Интера» Мауро Икарди, забил 17 мячей, Чиро Иммобиле из «Лацио» — 16.

После девятнадцати туров «Ювентус» идет на втором месте в Серии А. От «Наполи» он отстает на одно очко.

«Наполи» в девятнадцатом туре обыграл в гостях «Кротоне» со счетом 1:0. Гол забил Марек Гамшик.

Между собой лидеры чемпионата встретятся в 34-м туре, который пройдет в конце апреля.