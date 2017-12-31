Удивительное рядом: Что готовы подарить продавцы автомобилей за просто так? 1 31.12.2017, 13:21

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Новый год – любимое всеми время подарков.

В последний день уходящего года журналисты abw.by "прошерстили" базу объявлений в поисках самых интересных подарков при продаже автомобиля. С чем бесплатно готовы расстаться продавцы кроме "стандартных" комплектов зимней или летней резины?

За $3100 продается Fiat Stilo 2001 г.в. Продавец отмечает, что на пробеге 260.000 км сделан капитальный ремонт двигателя. "В машине работает все. Техосмотр проходит сама. Салон чистый. "Жуков" нет, но есть сколы. Кузов оцинкованный".

В подарок покупателю с автомобилем достанутся тормозные колодки, магнитола, катушки зажигания и 20 литров АИ-95. "За машину не стыдно", - выносит вердикт продавец.

Продавец Mazda CX-5 2013 года с АКП и 2-литровым бензиновым двигателем подчеркивает богатую комплектацию автомобиля. По его словам, Mazda обслуживалась у официального дилера и с 2014 года, то есть все время эксплуатации, находилась в руках одного владельца. Из бонусов - оклейка капота, крыльев, зеркал, заднего бампера и области дверных ручек бронепленкой.

Заготовлен для покупателя и подарок - корейский сенсорный передний и задний видеорегистратор. Стоимость Mazda CX-5 - $19.000.

Mitsubishi ASX "очень красивого богатого шоколадного цвета" 2010 г.в. с АКП и 1,8-литровым двигателем оценен в $11.850. Продавец подчеркивает японскую сборку авто и эксплуатацию одним человеком с момента выпуска.

В подарок владелец готов отдать диски на зимней резине и кожаные чехлы, но эти бонусы ожидают "хорошего покупателя". Какими качествами должен обладать "хороший покупатель", не сообщается.

А вот продавец Renault 19 в качестве подарка предлагает вещь исключительно утилитарную - новые пороги. "Машина хоть и в хорошем состоянии, но к ней нужен подход со сварочным аппаратом, желательно к задним аркам. Низ машины целый".

Продавец отмечает "оригинальный обвес": бамперы, спойлер, "юбки", двухсекционные фары и капот с воздухозаборником. Салон авто перешит в комбинированную кожу, установлена дополнительная шумо- и виброизоляция. Renault 19 1993 года оценен в $900.

А вот подарок продавца свеженького Hyundai Creta достанется только жителям столицы - им станет номерной знак. Пробег Creta составляет 4000 км.

Владелец сообщает, что автомобиль куплен у официального дилера в Минске и, видимо, в свете последних событий с залоговыми авто выделяет большими буквами "ЮРИДИЧЕСКУЮ ЧИСТОТУ АВТОМОБИЛЯ". Оценен Hyundai в $16.650.

Владелец "Daew`ушки" Nubira 1999 г.в. оценил автомобиль в $1400. Он подчеркивает, что автомобиль хотя и достойный за свои деньги, но кое-что сделать все же надо. На ремонт предусмотрен торг.

"И только в преддверии праздников щедрый подарок от Деда Мороза и его внучки. Ба-а-ак 95-го!" Жаль, что не "а-а-автомобиль"! К слову, продажа помечена как срочная.

За $405 продается ВАЗ-2109. "Кузов крепкий, электрика рабочая. Резина: спереди - зима, сзади - лето. Есть нюансы по подвеске, но легко устраняются". В подарок покупателю достанется ГБО 2-го поколения и магнитола "на флешках".

Реального покупателя ожидает также небольшая скидка, и вообще: "звоните - договоримся, продаю срочно!". Как уверяет продавец, машина стоит денег "даже сполна".

Владелец Nissan Almera 1997 г.в. готов расстаться с автомобилем за $1950 и одарить покупателя благами в виде старого мотора ("только подкинуть кольца") и четырех летних колес на "1-2 сезона".

Правда, подарки ждут не всех, а только "тех, кто не торгуется". По словам продавца, состояние автомобиля отличное, вложений не требуется, а за машину не стыдно.

А самый щедрый подарок готов сделать продавец Land Rover Freelander. "Машина с проблемами: турбина, диски + колодки, полуоси".

Все эти беды с лихвой должны компенсироваться кое-чем другим: "Спешите! Новогоднее предложение! Купил машину - жена в подарок! Не упустите свой шанс! Акция действует до 31 декабря 2017 года!"