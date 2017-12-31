Николай Статкевич: 2017 год показал, как много достойных людей в нашей стране 2 31.12.2017, 13:31

Николай Статкевич

Белорусы заслуживают, чтобы их мечты о лучшей жизни реализовались уже в 2018-м.

«Год, что проходит, показал, как много достойных людей в нашей стране», - написал в «Фейсбуке» лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

«Значит, белорусы заслуживают достойной жизни для себя и своих близких. Пусть это будет реализовано нами в будущем году!

Счастливого Нового года!

Веселых праздников!»