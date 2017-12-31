Названы самые оригинальные елки страны 2 31.12.2017, 13:56

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Фото: Гродненская правда

В некоторых городах Беларуси к встрече Нового года подошли креативно.

Тапки и ведерки вместо шаров, искусственный газон вместо хвои – в Беларуси стали известны самые оригинальные елки страны, пишет citydog.by.

На прошлой неделе сайт «Медиа-Полесье» опубликовал снимок своего читателя: «Ребята, посмотрите, пожалуйста, на городскую елку в Давид-Городке! Где-нибудь еще украшают елки детскими граблями, ведрами, тапками и прочей ерундой? У кого-нибудь еще стоит такое позорище на площади?»

Судя по всему, елка получилась действительно запоминающаяся – о ней писали все национальные медиа. В итоге уже к четвергу на дереве появились скучные новогодние шары и гирлянды.

А вот елка из Гомеля – в одном из районов стальной каркас, который обычно украшали еловыми лапками, теперь обернули искусственным газоном. Понадобилось 300 «квадратов» пластмассовой травы, ворс у которой – 50 мм. Местные власти говорят, что решили сберечь природу. Но некоторые жители недовольны.

А вот таких снеговиков увидел пикабушник RomusSeverni0306 где-то в Минске – обратите внимание на тех, которые справа: они явно куда-то собрались.