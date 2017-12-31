Меркель призвала немцев к единению в 2018 году 31.12.2017, 13:59

Ангела Меркель

Фото: reuters

Канцлер Германии надеется быстро сформировать новое правительство.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в своем новогоднем обращении в субботу, 31 декабря, призвала жителей Германии к общественному единению, сообщает dw.com.

В стране "уже давно не было столь различных мнений" по вопросам экономического развития, социальной политики и миграции, заявила Меркель. "Некоторые говорят даже о трещине, проходящей через наше общество", - добавила она. В связи с этим канцлер Германии пожелала, чтобы в Новом году немцы снова вспомнили, что их "объединяет в глубине души" и вновь проявляли большее уважение друг к другу в широком смысле слова, то есть "были внимательны, действительно прислушивались друг к другу и восстановили взаимопонимание".

Меркель также подчеркнула, что будущее ФРГ неразрывно связано с будущим Европы. По ее мнению, сохранение единства "27 европейских государств как сообщества" будет "решающим вопросом ближайших лет".

Ангела Меркель заверила, что в наступающем году постарается быстро сформировать стабильное правительство. "Мир нас ждать не будет", - отметила она. По мнению канцлера ФРГ, уже сейчас стране нужно создать предпосылки к тому, чтобы и через 10-15 лет в Германии жилось хорошо. В частности, Меркель указала на необходимость создания новых рабочих мест, инвестиций в науку и образование, развития информационных технологий, облегчения финансового бремени семей и создания одинаково достойных условий жизни в городах и деревнях.