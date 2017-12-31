Водитель троллейбуса пани Гелена: Чем крохотнее машина, тем она амбициознее 31.12.2017, 14:10

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Водительница минского троллейбуса с 25-летним стажем оказалась поэтессой и тонким психологом.

Журналисты газеты «Минский курьер» встретились с Геленой Дудко, водительницей троллейбуса с 25-летним стажем, которая, как оказалось, сочиняет неплохие стихи. Пани Гелена – так ее называют коллеги и близкие, она полька по национальности, – поделилась своими наблюдениями о минчанах.

КАКИЕ МИНЧАНЕ ВОДИТЕЛИ

«Я не знаю, кто на кого влияет: машина на владельца или наоборот. Но могу точно определить нрав водителя по марке его машины.

Отец у меня водил «ЗИЛ». Он был таким же, как его грузовик, — сильным, быстрым, подвижным, но добрым, всегда подбирал путников на сельских дорогах, даже если они не голосовали.

А, к примеру, «БМВ» в водительских кругах называют боевой машиной варваров.

И еще заметила: чем крохотнее машина, тем она амбициознее. Маленькая не дает себя обогнать, никогда не уступит дорогу, а нам иногда, чтобы обогнуть припаркованные авто в правой полосе, просто необходимо занять другой ряд. Грузовик уступит, малыш – никогда!

Лучше всего к троллейбусам относятся городские автобусы, они нас понимают».

О МИНСКИХ ПАССАЖИРАХ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

«Нам с (мужем) Валерием не раз доставалась работа в новогоднюю ночь, и, поверьте, это не так плохо.

Нарядные пассажиры, в салоне, как в парфюмерном магазине, витают ароматы духов, перемежаясь с запахом мандаринов и хвойной смолы. Ночью шумно, оживленно на улицах, иллюминация, салют.

Троллейбусы бибикают, приветствуя таким образом коллег не только из 5-го парка, но и из других предприятий. Мы с Валерием, если встречались на маршруте, гудели друг другу, махали руками, перекликались. Если мужу выпадет в этот раз работа в новогоднюю ночь, не исключено, что поеду вместе с ним, как Снегурочка при Дедушке Морозе. Будем праздновать по-семейному и в то же время на людях. А пожелание коллегам-водителям я уже подготовила:

Не зевай и не скучай,

На педали жми давай,

Видишь красный впереди —

пешеходов пропусти,

И гаишная машина

мимо вас промчится мимо».

О ЖЕНЩИНАХ-ВОДИТЕЛЬНИЦАХ

«С уважением отношусь к женщинам-водителям городского транспорта. Мы наравне с мужчинами встаем в 3:30, всю смену управляем громоздкой машиной и не жалуемся. Единственное, на месте городского начальства старалась бы строить жилье и общежития для персонала рядом с автопарком. Если есть площадка за забором парка или рядом с диспетчерской станцией, то там и нужно строить. Большая разница — проснуться в 3:00 или в 5:00.

А о женщинах-автолюбителях скажу словами мужа Валерия Поджарого: водят авто девушки или чрезмерно осторожные, или без меры наглые, разумных не бывает. По этой причине он мне долго не доверял наш личный автомобиль. Хотя, по правде сказать, троллейбус мне нравится больше, может, потому что из него обзор лучше».

А ЭТИ СТИХИ ОНА ПОСВЯТИЛА СВОЕМУ МУЖУ

«Я помню трепет твоих губ

И поцелуй украдкой страстный.

Мой гнев и ревность —

всё напрасно,

Ведь знаю я — ты однолюб».