Госдолг Беларуси вырос более чем на $5 миллиардов 14 31.12.2017, 14:40

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Лукашенко весь год управлял в убыток стране.

На 1 декабря 2018 г. государственный долг Беларуси составил 42,3 млрд. BYN, сообщает Минфин.

С начала года он увеличился на 5,3 млрд. BYN, или на 14,4%, пишет neg.by.

В частности, внешний государственный долг за 11 месяцев вырос на 2,9 млрд. USD (с учетом курсовых разниц), или на 21,3%, и составил на 1 декабря т.г. 16,6 млрд. USD.

При этом в январе–ноябре т.г. были привлечены внешние государственные займы на сумму 3769 млн. USD, в т.ч. – 1,4 млрд. USD – еврооблигации, 800 млн. от Евразийского фонда стабилизации и развития, 1 194,4 млн. – Правительства и банков РФ, 141,2 млн. – МБРР, 227,8 млн. – банков КНР, 5,6 млн. – ЕБРР и СИБ. На погашение внешнего государственного долга было направлено 915,2 245,8 млн. USD, в т.ч. 339,3 млн. USD – правительство РФ, 245,8 млн. – банкам КНР, 264,8 млн. – ЕФСР, 62,1 млн. – МБРР, 2,7 млн. – США, 0,5 млн. – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря т.г. составил 9,1 млрд. BYN, уменьшившись с начала года на 1,1 млрд. BYN (с учетом курсовых разниц), или на 11,1%. При этом за 11 месяцев т.г. размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 419,9 млн. USD, а погашено таких ценных бумаг на 1248,6, млн. USD и 189,7 млн. BYN.