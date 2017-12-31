В Израиле появилась улица имени швейцарского полицейского, спасшего 3600 евреев 1 31.12.2017, 14:46

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Пауль Грюнингер пренебрег карьерой, чтобы в 1938-39 помогать еврейским беженцам.

3600 спасенных евреев. Таков личный счет швейцарца Пауля Грюнингера — командира полиции Санкт-Галлена, улица в честь которого появилась на днях в израильском городе Ришон ле-Цион. Церемонию посетил министр экономики Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амман, отметивший, что «для Грюнингера этические ценности оказались важнее долга полицейского, он предпочел гуманизм карьере, социальному статусу и личному благосостоянию», пишет hadashot.kiev.ua.

Министр знает, о чем говорит. Его страна последовательно отказывала въезжавшим из Германии в статусе политических беженцев, если в их паспортах стоял «еврейский штамп» — буква J. В 1938-м на совещании сотрудников кантональной полиции Грюнингер пошел против течения, заявив: «Отказ от приема беженцев недопустим. Мы должны позволить въехать многим из них!» А вскоре 47-летний чиновник, в прошлом — школьный учитель — принял главное в своей жизни решение. Гауптман Грюнингер, вопреки указаниям своего правительства, не стал возвращать еврейских беженцев в нацистскую Германию, более того, чтобы легализовать их статус, он фальсифицировал въездные визы — это значило, что в паспортах немецких евреев, пересекавших границу с Швейцарией, было указано, что они въехали до марта 1938 года, после чего иммиграция была резко ограничена. Кроме того, полицейский препятствовал розыску беженцев, незаконно въехавших в Швейцарию, и даже приобрел на собственные деньги зимнюю одежду для нуждающихся евреев.

Все это не могло длиться долго. Немецкие власти сообщили швейцарским коллегам о подвигах полицейского из Санкт-Галлена, и в марте 1939-го он был уволен со службы и отдан под суд. Процесс длился два года и закончился обвинением в нарушении служебных обязанностей, наложением штрафа и лишением пенсии.

Площадь имени Грюнингера в Ришон ле-Ционе

До конца жизни этот человек жил в крайней нужде, перебиваясь случайными заработками. Несмотря на это, он никогда ни о чем не жалел, объяснив в 1954 году мотивы своего поступка: «Речь шла о спасении людей от смерти. О каких бюрократических правилах я мог тогда думать?».

В декабре 1970 года швейцарское правительство направило экс-полицейскому сдержанное письмо с извинениями, но не реабилитировало и пенсию не вернуло. В 1971-м он получил звание Праведника народов мира, а за два месяца до смерти в 1972-м президент Германии Хайнеманн подарил ему …цветной телевизор.

Лишь в 1995-м окружной суд Санкт-Галлена отменил приговор по делу Пауля Грюнингера, а три года спустя правительство кантона выплатило компенсацию потомкам праведника.

Кадр из фильма швейцарского телевидения «Досье Грюнингера»

Кадр из фильма швейцарского телевидения «Досье Грюнингера»

Сегодня улицы его имени есть в Санкт-Галлене и Иерусалиме, Кирьят-Оно и Штутгарте, Цюрихе и Ришон ле-Ционе. В честь Грюнингера названа школа в Вене, стадион (Пауль профессионально играл в футбол в юности) и один из мостов через Рейн. На здании полиции Санкт-Галлена теперь висит мемориальная доска, воспевающая нравственное мужество скромного гауптмана. Что ж, наверное, лучше поздно, чем никогда…