Сколько будут стоить рубль, нефть и биткоин в конце 2018 года? 5 31.12.2017, 14:59

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Экономисты озвучили свои прогнозы.

Накануне Нового года tut.by по традиции опросил экспертов по поводу курса доллара по отношению к белорусскому рублю на конец следующего года. В этот раз было решено расширить субъекты анализа и добавить еще нефть сорта Brent и популярную криптовалюту биткоин.

Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC

USD/BYN: 2,15 рубля за доллар

Самый простой прогноз — по белорусскому рублю. В условиях гибкого курса каких-то внезапных неожиданностей не предвидится, хотя зависимость от российского рубля вносит определенные риски. Если российская экономика в следующем году не столкнется с ужесточением санкций (например, с запретом российских облигаций), движение курса белорусского рубля будет связано в большей степени с коррекцией на инфляцию, и к концу 2018 года можно ждать 2,15−2,2 за доллар.

Нефть: 70 долларов за 1 баррель

С ценой на Brent соглашусь с большинством прогнозов, что сделка ОПЕК и рост мировой экономики будут поддерживать цену на высоком уровне, к концу года можно ожидать 65−70 долларов за баррель.

Биткоин: 10 000 долларов

Самый интересный прогноз — это, конечно, биткоин. С одной стороны, очевидно, что биткоин — это «пузырь», и его фундаментальная стоимость равна нулю. Но то же самое можно сказать и про доллары, евро или рубли. То есть как средство платежа биткоин может представлять ценность. Несмотря на кучу технических проблем, связка с блокчейном и отсутствие госрегулирования вкупе с приватностью делают биткоин привлекательным и могут привести к сохранению его положительной стоимости. Мой прогноз на конец 2018-го — от 1000 до 100 000 долларов.

Сергей Дубков, председатель правления «БСБ Банка»

USD/BYN: 2,17

Индекс потребительских цен запланирован на уровне 7 процентов. Необходимо учесть низкие процентные ставки на депозитном рынке. В итоге мы выходим на годовой прирост до 10 процентов.

Нефть Brent: 60

Такая цена на нефть отвечает геополитическим интересам как ОПЕК+, так и США, Евросоюза и КНР.

Биткоин: 6500

Некоторые считают, что эта криптовалюта может кануть в Лету. Но слишком много в нее уже вложено. Поэтому будет жить. А ее цена упадет в два раза. Прогноз настроения.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари

USD/BYN: 2,2

Доллар будет стоить в диапазоне 2,15−2,2 рубля, исходя из предположения роста стоимости валютной корзины приблизительно пропорционально инфляции, т.е. на 7%, и вероятного укрепления доллара к другим мировым валютам за счет роста ставки ФРС США. Сильная динамика пары EUR/USD может оказаться самым важным фактором формирования курса доллара к белорусскому рублю, перевешивающим все внутриэкономические факторы, как это произошло, например, в 2017 году.

Нефть Brent: 55

Диапазон — 50−60 долларов за баррель марки Brent. Все хорошее для рынка нефти уже позади. Решение о продлении соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года уже учтено в текущих ценах, и дополнительных драйверов для их дальнейшего роста не видно. Наиболее вероятный сценарий — коррекция с нынешних уровней.

Биткоин: «1 тыс. долларов. Но это не точно»

Прогноз по этому «активу» (хотя активом на самом деле он не является) дать невозможно. С одинаковой вероятностью он может в течение года подорожать на порядок или подешеветь на столько же. Безусловно, это «пузырь». Но, как и для любого пузыря, нельзя точно предсказать время, когда он лопнет. Это может произойти через неделю, месяц, год, а может, и несколько лет. С любыми прогнозами по биткоину можно лишь случайно угадать или, с большей вероятностью, случайно не угадать, как при игре в рулетку.

Александр Муха, аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by

USD/BYN: 2,22

Одним из основных факторов стабильности внутреннего валютного рынка Беларуси в 2017 г. является масштабная чистая продажа иностранной валюты со стороны населения.

Так, в январе-ноябре 2017 г. физические лица с учетом безналичных операций продали на чистой основе (т.е. за минусом покупки валюты) 1,8 млрд долларов, нерезиденты — 285,7 млн долларов, в то время как субъекты хозяйствования, напротив, купили 684,8 млн долларов.

При этом структура чистого спроса на валюту со стороны населения в январе-ноябре сложилась так: чистая продажа наличной валюты — 2,199 млрд долларов и конвертация рублевых депозитов в валютные вклады на чистой основе — минус 399,4 млн долларов.

Обращает на себя внимание, что отдельно в ноябре население продало 94 млн долларов наличной валюты на чистой основе против 178,6 млн долларов в октябре и 221,9 млн долларов в сентябре текущего года. Снижение чистой продажи наличной валюты обусловлено ростом зарплат работников, уменьшением валютных поступлений от трудовых мигрантов, наращиванием потребительского кредитования.

В целом за последние годы неорганизованные валютные сбережения физических лиц существенно сократились. В данном случае достаточно сказать, что население в январе 2015 г. — ноябре 2017 г. продало на чистой основе 5,611 млрд долларов наличной валюты, которая ранее хранилась, образно говоря, «под матрасом». Так много наличной валюты белорусы никогда не сдавали. По нашим оценкам, население за этот период вынуждено было расстаться с половиной ранее накопленных валютных сбережений в неорганизованной форме. В результате при сохранении таких темпов неорганизованные валютные сбережения физических лиц гипотетически могут закончиться уже через три года.

Таким образом, чистое предложение наличной иностранной валюты со стороны физических лиц в 2018 г. может уменьшиться, что приведет к определенному ускорению темпов девальвации рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Кроме того, негативное влияние на динамику обменного курса белорусского рубля в следующем году может оказать замедление темпов роста экспорта товаров и услуг.

По нашему прогнозу, к концу 2018 г. официальный курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,17−2,27 руб. за 1 доллар.

Нефть Brent: 57

В мае 2018 года соглашение ОПЕК+ может быть не продлено либо кто-то из участников выйдет из указанного соглашения, что негативно скажется на динамике цен на нефть. В данном случае можно предположить, что отдельные крупные участники нефтяного рынка в следующем году захотят увеличить добычу нефти с тем, чтобы вытеснить с рынка компании с низкой рентабельностью, расположенные в других странах.

По нашему прогнозу, к концу 2018 г. цена на нефть марки Brent снизится до 57 долл. за 1 баррель.

Биткоин: 21 500

За последний год биткоин подорожал сразу в 15,2 раза — с 960,53 доллара за 1 BTC по состоянию на 28 декабря 2016 г. до 14 585,5 доллара за 1 BTC по состоянию на 28 декабря текущего года.

Таким образом, доходность вложений в биткоин за последние 12 месяцев составила 1418% (!) годовых.

В следующем году темпы роста стоимости биткоина замедлятся в связи с возможными негативными действиями со стороны отдельных государств, усилением конкуренции со стороны остальных криптовалют и повышением порога входа в этот актив.

Кроме того, отдельные крупные участники рынка в 2018 г. могут пересмотреть в сторону понижения свои оценки в части перспектив роста обменного курса основной криптовалюты мира.