12 самых необычных способов встретить Новый год 31.12.2017, 15:19

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ФОто: prelest.com

Иногда праздник получается намного интереснее, чем ожидалось.

В семейном кругу, за праздничным столом, под звон бокалов … Так обычно встречают Новый год большинство белорусов. Но иногда праздник получается другим - намного интереснее. Или не получается совсем. Журналисты rebenok.by собрали необычные новогодние истории, которые случались с белорусами в Новый год.

Наталья. Карпаты и сломанный подъемник

В 2012 году с мужем и друзьями поехали в Карпаты. 31 декабря решили забраться на самую высокую гору, покататься на санках и вкусить все прелести настоящего зимнего отдыха.

Источник фото: личный архив героини

Отдохнули хорошо. В 20.00 собрались назад: в гостинице нас ждала баня и новогодний стол. Но, подойдя к подъемнику, единственному источнику связи горы с цивилизацией, уперлись в длиннющую очередь. Оказалось, что подъемник сломался. Когда починят, неизвестно. Мороз - минус 15 и ощутимо крепчает. Мы постояли в этой очереди и решили, что пора греться.

Мы с мужем родом из Полесья, поэтому украинский фольклор знаем хорошо. Вот и стали петь украинские народные песни. Другим туристам идея понравилась, и довольно быстро получился у нас спонтанный, но дружный и веселый хор. Но ощущения все же были двоякие: с одной стороны - весело; а с другой - присутствовал какой-то животный страх. Вероятность остаться ночевать в горах на морозе все же была. Через два часа подъемник починили, и мы вернулись в гостиницу. А Новый год встречали в бане - отогревались. Там же устроили себе и праздничный ужин.

Андрей. Оперировал ребенка

Первый год работы врачом, 1998-й. Дежурство с 98 на 99-й. 23-50, приемный покой. Привезли ребенка (2 года), которому ротвейлер порвал лицо. 2 часа шитья под наркозом. Были еще дежурства на Новый год. Но это самое «яркое».

Дарья. Бежавшая невеста

Мой молодой человек работал гидом и взял меня в поездку по Европе. Новый год мы должны были встретить в Париже в ресторане возле Эйфелевой башни.

Источник фото: личный архив героини

График сбился, приехали мы в ресторан с опозданием: нашу резервацию к тому моменту уже сняли, с трудом решили этот вопрос, и ближе к 12 расселись за столы.

Как вдруг Дима мне говорит: Побежали на Елисейский поля, там вдвоем выпьем шампанского, а потом вернемся к остальным. Я говорю: Зачем? За 10 минут до Нового года? Но он так настаивал. Я подумала: странный какой-то, чего бежать, потом бы пошли, посмотрели спокойно. Но согласилась. Выбежали мы из этого ресторана, действительно бежали. На Елисейских полях было людно, шумно и очень красиво. Людей было очень много. И вдруг он становится на одно колено и протягивает мне кольцо. Я от неожиданности потеряла дар речи и даже расплакалась. Окружающие поняли, что к чему, стали нас фотографировать. А через минуту заволновались и стали выяснять, что же я ответила.

Источник фото: личный архив героини

Мой без минуты жених тоже стал переживать: Ну чего ты плачешь? Скажи что-нибудь. Конечно, я согласилась. Под аплодисменты и поздравления мы вернулись в ресторан. Туристы из нашего автобуса тоже об этом узнали, и весь оставшийся отдых прошел под знакомое «жених и невеста». А после свадьбы мы сразу опять поехали в Париж уже в качестве мужа и жены. Кстати, потом я узнала, что кольцо муж купил еще летом. И все эти месяцы думал, как сделать предложение наиболее ярко и красиво. И хоть из-за опоздания автобуса в ресторан ему пришлось импровизировать и отказаться от первоначального плана, но тот Новый год останется в нашей памяти на всю жизнь. И будем рассказывать про него нашей дочке, которой, кстати, уже год и два месяца.

Ирина. Хорошо выспалась

Отключила телефон, домофон и дверной звонок, чтобы выспаться перед встречей Нового года у друзей. Заранее предусмотрительно отнесла им все приготовленные блюда. Проснулась в 6 утра. Голодная, есть нечего. А я же понимаю, что друзья только спать легли. Делать нечего, пошла в магазин. Еле дождалась 8 утра. В магазине звонким голосом что-то спрашиваю: я же бодрая и выспалась. А продавцы морщатся и просят говорить потише.

Светлана. «Свекр потерял дар речи»

Обычно Новый год мы встречали большой семьей. К нам приходили мои родители, из Гродно приезжали родители мужа. Но в тот год мы изъявили желание встретить Новый год дома в кругу своей маленькой семьи: я, муж и дочка. Родители грустно вздохнули, но спорить не стали. А мы вынашивали хитрый план… 31 декабря в полночь мы всех поздравили по телефону. Родители, теплившие надежду, что мы-таки нагрянем в последний момент, смирились с тем, что в этот год все по-другому...

А мы нарядились в костюмы: муж - Дед Мороз, дочка - Снегурочка, а я - Баба Яга, и отправились в новогодние путешествия! Нагрянули к моим родителям, живущим в Минске. Надо сказать, что костюмы были отменные. Узнали нас только по внучке-Снегурочке, которая пела песни и требовала стишок за подарки. Родители так обрадовались такому сюрпризу, что и стихи у елочки рассказывали, и хороводы водили, и загадки отгадывали. Мы не усаживались за стол, а сразу поехали на городскую елку. Немного повеселившись и там, вернулись домой и легли спать. Ведь это еще не все... В шесть утра мы дружно проснулись и пока еще сонные, отправились в Гродно.

Наша машина была практически единственной на гродненской трассе в то утро.

Источник фото: личный архив героини

Источник фото: личный архив героини В квартиру к свекрам сначала вошла я в роли Бабы Яги. Мой свекр, открывший мне дверь, на какое-то время потерял дар речи. Я начала игриво шутить и произносить поздравления, но он был в такой растерянности, что никак не реагировал. Потом уже делился первым впечатлением: Голос знакомый, внешность непонятна, дети в Минске, звонили же, поздравляли, спят, наверное... Да и не может быть это невестка, были бы сразу втроем... Так он и стоял, пока не вышла к нам моя свекровь. Разговор наладился, и звонко, на весь дом мы стали звать Деда Мороза и Снегурочку. Вот на наш зов они и пришли.

Сколько было восторгов! Все друзья и родные уже через час узнали о нашем новогоднем сюрпризе. А мы тот год до сих пор вспоминаем с удовольствием. Ольга Деми, блогер. Крыша кафе и вечный огонь Одна встречала в парке Горького в Минске. Там есть кафе в виде корабля, туда наверх есть возможность забраться. Я и была там. Мне понравилось, потом на площадь Победы пошла, к вечному огню.

Алексей. Спиртное с черного рынка и ключ вместо штопора

Встречал в городе Кигома. Глухая Танзания. Был в христианском хостеле. На ночь все ушли, я остался один. Было купленное из-под полы спиртное (городок исламский), маленькая искусственная елка. Новогодний стол выглядел так:

Источник фото: личный архив героини

Интернет не отключили, так что был скайп. Штопора не было, попытался открыть ключами от квартиры. Сломал ключ, конечно, потом через пару недель не мог попасть домой. Было тепло.

Лариса. Никуда не успела

Мне было 20. После 12 сначала ехали на салют. Но было столько машин, что никуда не припарковались. Салют пропустили. Потом поехала к подруге на другой конец города. Пока доехала и нашли адрес, было уже 4 утра. Постояла у подъезда, посмотрела на часы, поехала домой. Дома была в 6 утра. Катерина. Побывала в армии Наш сосед ушел в армию. Мы с ним до этого дружили, часто ходили друг к другу в гости, отмечали дни рождения. И 31 декабря мы с сестрой и подругой решили его проведать. Было нам около 18 лет. Испекли торт, сели на электричку и поехали из Минска в Печи.

Источник фото: личный архив героя

В казарму нас пустили без проблем. Пришли мы с этим тортом, посмотрели и поняли, что на 20 молодых парней одного торта маловато. Предложили им достать все из своих «заначек». Получилась гора еды, из которой мы организовали хороший, полноценный стол, даже салатов наделали. Покушали, похихикали, пофлиртовали, хорошо пообщались и в 17.00 поехали домой на электричке.

Источник фото: личный архив героя

А потом узнали, что в восемь вечера начальство подняло на уши всю казарму - искали «тех трех девушек». Потому что были уверены, что мы где-то прячемся, чтобы на ночь остаться. А мы Новый год встречали дома. С родителями. Зато потом долго еще переписывались с некоторыми ребятами из той казармы. У меня даже письма сохранились. И приятные воспоминания.

Анна. Несчастье помогло

В канун Нового года муж оставил меня с 10-месячной дочкой одну встречать праздник, сказав, что едет вести корпоратив, а на самом деле с другой женщиной праздновал. В 2013 мы расстались, и он оставил меня с малышкой в тяжелом материальном положении, даже с его долгами. Но я ни капельки не сожалею. Я выкарабкалась. И лето 2016 года наградило меня новыми теплыми и замечательными отношениями с мужчиной, который полюбил меня и мою дочку, а мы его. Он вновь научил меня любить,доверять... Окружил нас заботой, вниманием... Сегодня мы вместе и готовимся к новогодним и рождественским праздникам! Я всем желаю счастья!

Елена. Праздник был у кошки

Мы живем в спальном районе, неподалеку школьный стадион, с которого все считают своим долгом запустить салют в честь праздника. А высотки отлично «зеркалят» все звуки. Самым ужасным в моей жизни был самый первый Новый год после рождения дочки. Ей было полгода. К этому времени я успела в полной мере осознать, что здоровый сон гораздо важнее какого-то там праздника. И вот дочка уснула в 8 вечера, мы (родители) подтянулись часам в 11-ти, и понеслась…

Где-то в 12.30 начали стрелять. Ребенок, естественно, проснулся, мы перемещались по квартире, в надежде найти более тихое место. Не нашли. Продолжалось это часов до четырех, потом все стихло, но в 6 утра уже нужно было вставать. И тем утром я искренне пожалела, что не закупилась пиротехникой. Безумно хотелось начать бросать петарды, радостно оповещая всех о новом дне, нарушая патриархальную тишину спальника. Пожалев мужа, я забрала ребенка в другую комнату, сделала себе чай, села на пол, рядом поставила тарелку с приготовленными накануне бутербродами с красной икрой (это особый ритуал для меня – завтракать красной икрой 1 января).

Источник фото: личный архив героини

На пару минут зашла в Facebook и не заметила, как подошла кошка и тихонько слизала всю икру с бутербродов. С тех пор мечтаю на Новый год уехать в какую-нибудь глухую деревню, где не будет никаких салютов. Ника. Романтика с огоньком Новогодняя ночь. Первый Новый год в качестве родителей. Встречали втроем. Ребенок уснул. Нам с мужем захотелось романтики, решили выйти на балкон - глотнуть морозного воздуха, выпить шампанского там. Приятный разговор, объятия, дело идет к нежному поцелую… И тут в самый важный момент прямо на балкон прилетает нам кусок зажженного салюта. Это возле дома пускали. Никого не ранило, все целы, но напугались мы тогда до ужаса. Злобно покричали на «салютующих», стали строить планы мести... А потом успокоились и решили все же поцеловаться.