Назревает небывалое 3 Михаил Крутихин, obozrevatel.com

31.12.2017, 15:41

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Без Ирана у Путина кто на Ближнем Востоке остался?

Как евреям в пустыне, иранцам понадобилось 40 лет, чтобы новое поколение что-то поняло и чему-то научилось на уроках хомейнизма.

Такого я в Иране не припомню: слышатся откровенно антиисламские лозунги. "Смерть Хезбалле"? Это ведь цитата из Корана ("Партия Аллаха - они и есть побеждающие"). Как можно мусульманину такое орать? То есть - реально достали. Назревает небывалое.

Кстати, как там с "широкой международной антитеррористической коалицией", о которой шумели и Путин со товарищи, и продажные востоковеды вроде Наумкина и Звягельской? На улицах иранских городов кричат "Смерть России!" "Ни Газа, ни Ливан, наша жизнь - Иран!" Без Ирана у Путина кто на Ближнем Востоке остался? Асад и ливанские террористы. Широким фронтом.

Михаил Крутихин, obozrevatel.com