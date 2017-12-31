Россельхознадзор: В Беларуси не растут гранаты 6 31.12.2017, 15:57

1,531

Под видом белорусской продукции в РФ завозилась запрещенная турецкая.

Россельхознадзор принял решение ввести запрет на поставки в РФ продукции белорусского фермерского хозяйства "Бродок", которое было уличено в реэкспорте санкционных продуктов.

В декабре в Брянской и Смоленской областях были задержаны несколько фур со свежими гранатами, томатами, кабачками и перцем. При этом на ящиках была как турецкая маркировка, так и хозяйства "Бродок", находящегося в Минской области.

"По имеющейся в Россельхознадзоре информации, белорусское предприятие "ФХ Бродок" не является производителем томатов, и тем более производителем гранатов", – говорится в сообщении российского ведомства.

Там также отмечается, что под видом белорусской продукции в РФ завозилась запрещенная турецкая. "И это не единичный случай", – констатировали в Россельхознадзоре.

Ведомство решило запретить ФХ "Бродок" продукты в РФ, а белорусскую службу по карантину растений попросили провести по данному факту расследование.

По информации российской стороны, все изъятые "белорусские" овощи и фрукты будут уничтожены на полигоне.