Украинец Нойок второй год подряд признан лучшим игроком минского «Динамо»
- 31.12.2017, 16:06
В опросе участвовали тысячи экспертов и болельщиков.
Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского «Динамо».
Опрос проводился среди работников клубов и тренерского состава динамовской академии (34 человека), спортивных журналистов Беларуси (30 человек) и среди болельщиков (2508 человек).
🔥🔥🔥Александр Нойок - лучший футболист Динамо в 2017 году!— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) 31 декабря 2017 г.
p.s. Второй год подряд 💥https://t.co/4KHWpJh2LZ#Динамо90 #Нойок19 pic.twitter.com/ejwYi1rwaq
Напомним, недавно известный комментатор Владимир Новицкий предложил натурализовать 25-летнего Нойока.