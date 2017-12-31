Украинец Нойок второй год подряд признан лучшим игроком минского «Динамо» 31.12.2017, 16:06

Александр Нойок

В опросе участвовали тысячи экспертов и болельщиков.

Украинский полузащитник Александр Нойок второй год подряд был признан лучшим футболистом минского «Динамо».

Опрос проводился среди работников клубов и тренерского состава динамовской академии (34 человека), спортивных журналистов Беларуси (30 человек) и среди болельщиков (2508 человек).

Напомним, недавно известный комментатор Владимир Новицкий предложил натурализовать 25-летнего Нойока.