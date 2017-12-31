Дуров блокировал иранский протестный канал в Telegram после просьбы министра 31.12.2017, 16:14

В Иране также заблокированы западные соцсети и некоторые мессенджеры.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке иранского протестного канала с более чем миллионом подписчиков после просьбы министра. Протесты в Иране становятся все более масштабными, накануне столкновения с полицией обернулись жертвами. В ряде городов протестующие пытались занять административные здания, срывали плакаты с изображением аятоллы Хаменеи - высшего руководителя Ирана с 1989 года.

Telegram - одно из самых популярных средств коммуникации и распространения информации в Иране, где заблокированы многие соцсети. Дуров объявил в своем Twitter, что канал amadnews был блокирован после того, как там появились инструкции по использованию коктейлей Молотова против полицейских. Он напомнил, что правила Telegram запрещают призывы к насилию. В кэше Google накануне блокировки зафиксировано, что у amadnews было более 1,4 млн подписчиков.

"Медуза" обратила внимание на то, что канал был блокирован после просьбы иранского министра Азари Яхроми. В его Twitter это единственное сообщение на английском языке за последнее время.

@Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 30 декабря 2017 г.

Дуров, объясняя блокировку нарушением правил, утверждает, что новые зеркала канала блокироваться не будут. Если, конечно, там снова не нарушат правила. Он также указывает, что "тысячи оппозиционных каналов" продолжают работу в Telegram во многих странах независимо от воли властей.

В Иране заблокированы западные соцсети и некоторые мессенджеры. На этом фоне для Telegram страна стала одним из основных рынков - им пользуются около 40 миллионов человек, то есть примерно половина населения страны.