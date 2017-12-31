Фотофакт: Минчанка испекла красный костел из пряников 3 31.12.2017, 16:36

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Фото: katolik.life

Традиционно к Рождеству христиане готовят пряники и пряничные домики.

У христиан есть такая неофициальная традиция: печь к Рождеству пряники и пряничные домики. Минчанка Надежда Леонович испекла пряничный домик в виде Красного костела (известный католический храм св. Симеона и св. Елены в Минске).

Снимок пряничного костела она опубликовала на своей странице в соцсети, пишет katolik.life.

Для тех, кто еще не успел испечь рождественские пряники, публикуем рецепт.

РЕЦЕПТ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРЯНИКОВ

Для теста понадобятся: 1 килограмм муки, 400 граммов меда, 300 гр сливочного масла, 400 гр сахарной пудры, два яйца, 20 гр соды, 4 чайных ложек специальной приправы для пряников (можно приготовить самому из гвоздики, корицы, мускатного ореха, тмина).

Фото: katolik.life

Для глазури взять 100 гр сахара, 1 чайную ложку сока лимона, 300 гр сахарной пудры и, если есть, несколько капель миндального масла (для усиления вкуса).ъ

Приготовление: мед и сливочное масло подогреть настолько, чтобы они расплавились, но не кипятить, затем охладить. Муку размешать с содой, приправами и сахарной пудрой. В этой смеси сделать внутри ямку, чтобы туда вылить мед с маслом и взболтанные желтки яиц. Все это нужно хорошо замесить. Потом раскатать скалкой, тесто должно слегка заблестеть. Толщина теста должна быть около половины сантиметра. Формами вырезать желаемые фигурки. Духовку обязательно разогреть до 180 градусов. Противень смазать сливочным маслом и присыпать немножко мукой, поставить пряники в духовку на 10 минут.

Глазурь: в металлической миске залить сахар четырьмя ложками воды, соком лимона и миндальным маслом, поставить на огонь и закипятить. Потом этот горячий сироп медленно влить в посуду с сахарной пудрой. И медленно размешивать деревянной ложкой. Можно и миксером, но тоже на маленьких оборотах. Мешать до тех пор, пока масса не станет однородной. Когда немного остынет, нанести на также остывшие пряники. Или кисточкой нарисовать на них глазурью разных зверюшек, елку, веселые узоры.

Потом сложить пряники в закрытую емкость и поставить в прохладное место. Сразу не есть! Как минимум пряники должны постоять четыре дня, тогда они станут более нежными. А еще вкуснее будут через неделю-две. Это как хорошее вино - чем больше постоят, тем лучше.