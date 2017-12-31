Гол в ворота Кремля 9 Питер Дикинсон, nv.ua

31.12.2017, 16:48

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УЕФА выбрал Киев для проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года, и это может стать важным событием для Украины.

Какая международная организация сделала больше всего для Украины? Многие думают, что это ЕС, ООН или, возможно, даже МВФ. Но Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА также заслуживает серьезного внимания. УЕФА присудило Украине право принимать Евро-2012. И это был огромный риск со стороны УЕФА, но он окупился. Это сделало Украину более известной и позволило стране избавиться от многих негативных стереотипов.

Но то, что УЕФА выбрал Киев для проведения финала Лиги Чемпионов 2018 года, может стать еще более важным событием для Украины, предоставляя стране хорошую возможность, и именно тогда, когда это нужно больше всего.

Гибридная война Кремля против Украины в значительной степени основана на дезинформации. Причем одна из ключевых задач России – показывать Украину как несостоявшееся государство. Цель Кремля состоит в том, чтобы дискредитировать Украину на международном уровне, таким образом сделав страну изолированной от потенциальных партнеров и уязвимой для дальнейшей российской агрессии. И в значительной степени эти усилия не прошли зря. Пока многие сочувствуют нынешнему положению Украины, в мире страна ассоциируется с войной, коррупцией, нищетой и хаосом.

По общему признанию Украина не спешила противостоять российским информационным атакам. Но это всегда было нелегким испытанием. Киеву попросту не хватает авторитета, чтобы противостоять глобальному влиянию Кремля, и украинцы часто оказывались в безнадежной ситуации, когда Москва задействовала свою обширную сеть финансовых, дипломатических и интеллектуальных ресурсов. Опровергать русские фейки бесполезно, если о разоблачении узнают менее 1% аудитории.

Вместо того, чтобы сражаться с кремлевской «армией троллей», украинцы должны попытаться создать собственную, альтернативную повестку дня. На самом деле, может быть куда разумнее постоянно подчеркивать привлекательность страны как партнера и как места для туризма и бизнеса. Несмотря на мрачные заголовки в СМИ, 95% территории Украины остаются более безопасными, чем большинство крупных европейских городов. Это потрясающая и гостеприимная страна, где иностранных гостей всегда ждет теплый прием и отличное соотношение цены и качества. И именно эта, менее известная сторона Украины, должна стать главной, когда Киев будет принимать финал Лиги Чемпионов УЕФА.

Сам матч состоится 26 мая, его посмотрят сотни миллионов зрителей. Но что еще более важно – за неделю до матча в украинскую столицу приедут представители мировых СМИ, которые будут жадно выискать дополнительные информационные поводы для сюжетов об Украине. И это даст бесценную возможность Киеву, чтобы преподнести себя как новую европейскую столицу. Во время конкурса «Евровидение-2017» иностранные журналисты уже распробовали Киев на вкус. Финал Лиги Чемпионов в 2018 году станет еще большим триумфом.

Украина не может рассчитывать победить Россию в военном отношении или заглушить российскую дезинформационную кампанию, но она может изменить отношение к себе, рассказывая свою историю о собственной привлекательности. УЕФА предоставило украинцам прекрасную возможность сделать именно это.

Питер Дикинсон, nv.ua