Что готовят на новогодний стол белорусы и сколько тратят 12 31.12.2017, 17:26

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Многие суеверные белорусы на главную ночь года стараются приготовить шикарный стол, чтобы «по-богатому» жить предстоящие 365 дней.

Как встретишь, так и проведешь – многие суеверные белорусы на главную ночь года стараются приготовить шикарный стол, чтобы «по-богатому» жить предстоящие 365 дней. Хозяйки штудируют кулинарные новинки и грандиозно закупаются. Rebenok.by заглянул в праздничные списки, оценил бюджет меню и изучил детские коронные блюда.

Вероника, мама годовалого малыша:

- В этом году будем отмечать в узком семейном кругу - втроем, мама, папа и сын. Папа как раз вернется из рейса, как Дед мороз, под бой курантов. Вполне возможно, что Даник уже будет спать к полуночи. Новогоднее меню будет достаточно разнообразным, надеюсь, все успею приготовить. Конечно, для праздничного антуража традиционное Оливье, рыбный тортик, тарталетки с икрой, лаваш, курочка, запеченная в духовке. Думаю, вложимся в 100 рублей, это не считая подарков и аперитива.

Малыш у нас склонен к аллергии. Для него готовлю спецменю – овощное рагу с индюшатиной, попробую задекорировать в виде елочки!

Анна, мама мальчиков (9 лет и 1,9 года):

- Мы семейство вегетарианцев, потому и меню будет соответствующее! Старший заказал свой любимый салат (пекинская капуста, кукуруза, сухари, сыр адыгейский, сметана). Папа попросил сырные шарики с оливками, лаваш, фаршированный корейской морковью. А вообще будет традиционный стол - Оливье с вегетарианской колбасой, шуба с нори и сыром косичкой, основное блюдо в виде картофеля под сыром с корочкой. Ещё сыр в нори – альтернатива рыбного блюда - это на все праздники.

Пить будем ситро и имбирный напиток, а на сладенькое - фруктово-творожный торт. Наверняка, дети закажут еще пиццу. Планируем потратить 100-130 рублей.

Ольга, мама 4-летней девочки:

- У нас почему-то традиционно на Новый Год ананас свежий и торт с вишней и маскарпоне (я его называю торт-мороженое, т.к. крем похож на мороженое). Вот это из обязательного! Салаты, горячее, как правило, все традиционно, мандаринки, конечно. Ночью мы ставим только холодные закуски и не едим горячее, оно хорошо идет 1-го января. Да и наша Варек ночью не ест, она спит сусликом, не выдерживает до 12! Считать бюджет сложно, но это всегда атомная сумма, потому что не экономим на празднике.

Ольга, мама троих девочек (19, 13 и 14 лет):

- Младшие у меня серьезно занимаются модельным искусством, потому на ночь у нас никто не ест! Блюдем фигуру. Потому сам новогодний стол в полночь у нас обычно закусочный (нарезки, фрукты). А на следующий день, когда уже приезжают родственники, обычно идет тяжелая артиллерия! Любим фаршированную курицу, рыбу фаршированную. Делала как-то утку, она не очень хорошо пошла. Девочки помогают с готовкой: их коронные блюда - выпечка. Будут кексики, маленькие тортики и печеньки. Накануне мы всей семьей садимся и выпекаем имбирные пряники, декорируем глазурью, дочки красиво рисуют. Из изысков традиционно - икра, красная рыба, сыры дорогие. В эти дни мои модели идут в отрыв, объедаются сладостями и другими калорийными блюдами, а потом после праздников уже «в завязке» - на диете. Потратим на новогоднюю ночь около 300 рублей. А на расширенный стол - рублей 400.

Татьяна, мама 6-летнего мальчика и 4-летней девочки:

- Обычно готовлю и детский, и общий стол. Меню разделяю. Каждый год стараюсь делать какие-то новые блюда, не повторяюсь, да и с декором экспериментирую. В этом году будут канапе фруктовые, творожная запеканка в виде елки. Из горячего – традиционное картофельное пюре с котлетками, но украшено зеленью а-ля под еловыми лапками. Надеюсь вписаться в 100 рублей.

Елена, бабушка двух внуков 7 лет и 2 года:

- В этот Новый год ко мне приедут мои любимые внуки. Они большие привереды. Но я постараюсь. Я люблю возиться с мясными блюдами. Будут порционные фаршированные сухофруктами и орешками перепелки, крученики из свинины с соленым огурцом, невестка любит голубцы фирменные. Рулеты из рыбы, закуски с лавашом, салатов пара-тройка, блинчики с икрой. К Новому Году еще в начале декабря мы сделали домашнюю колбаску по-сельски, она сушится и соблазняет своим видом, но мы держимся, чтобы попробовать в праздники.

На сладкий стол у нас будет домашний торт «Наполеон» и пряничный домик. Бюджет не подбивали, с этим сложно, потому что готовиться начала еще за месяц.

Что должно быть на праздничном столе в Год собаки? Для тех, кто верит в гороскоп, возможно, эта информация будет полезной. Считается, что собака – животное прожорливое, поэтому праздничный новогодний стол должен быть сытным и калорийным. Почетное место на столе должны занимать мясные блюда: буженина, свиная рулька, заливное, курица, утка, отбивные, стейки не гриле, шашлык и другие вкусности. Кроме этого, стоит обязательно приготовить мясные салаты и закуски с добавлением ветчины, колбасы, вырезки, чтобы угодить хозяину года. Желательно, чтобы в год Собаки на столе присутствовало максимальное количество видов мяса, говядина, свинина, курица, утка, кролик, перепел и так далее. Можете представить блюда с разнообразно приготовленным мясом: жареное, копченое, запеченное, тушеное.