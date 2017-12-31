Трамп попросил для США немножко глобального потепления 15 31.12.2017, 17:35

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Новогодняя ночь на востоке США может стать самой холодной в истории.

В связи с этим президент США Дональд Трамп пошутил над глобальным потеплением, которое могло бы сделать праздничное время немного теплее.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает newsone.ua.

Трамп отметил, что, возможно, США могли бы “использовать немного глобального потепления”, за которое страна готова платить триллионы долларов, чтобы сделать Новый год теплее.

«На востоке это может быть самая холодная новогодняя ночь в истории. Возможно, мы могли бы использовать немного того старого доброго глобального потепления, за защиту от которого наша страна, но не другие, собиралась платить триллионы долларов», – написал глава американского государства.

Также он посоветовал американцам одеваться теплее в Новый год.