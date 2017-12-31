Сидней встретил Новый год фейерверками, Мадрид начал праздновать досрочно 1 31.12.2017, 18:15

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Фото: reuters

В разных уголках мира встретили - или готовятся отметить - новый, 2018, год.

Десятисекундным обратным отсчетом, в ходе которого цифры складывались в небе из фейерверков, одним из первых на Планете встретил Новый год австралийский Сидней. Как рассказала в воскресенье, 31 декабря, лорд-мэр Кловер Мур, решение порадовать этим зрелищем жителей и гостей города было принято впервые, передает DW.

Вживую увидеть грандиозное световое шоу смогли около 1 млн человек, еще до 1 млрд, как ожидалось, наблюдали за праздником, сидя перед экранами телевизоров или компьютеров.

В этом году администрация традиционно организовала иллюминацию главных достопримечательностей, включая Сиднейский оперный театр. Устроители торжеств также почтили память скончавшегося в 2017-м британского рок-исполнителя Дэвида Боуи, запустив фейерверки в виде луны и звезд.

Фото: reuters

В целом мероприятия прошли без сбоев. Лишь в одном месте на побережье у Терригал Бич зрителей пришлось эвакуировать, после того как загорелась одна из плавучих барж. Двум специалистам, отвечавшим за пиротехническое снаряжение, пришлось спрыгнуть в воду, после чего их спасли команды проплывавших мимо лодок. С легкими травмами пострадавшие доставлены в больницу.

"Генеральная репетиция" Нового года в Мадриде

В испанском Мадриде праздновать начали почти на сутки раньше. По сложившейся традиции знаменитые башенные часы на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, которые бьют полночь в новогоднюю ночь, протестировали за 24 часа до этого - во избежание сбоев.

"Генеральную репетицию" вживую увидели свыше 20 тыс. человек, многие из которых с последним ударом съели по виноградинке "на удачу".

В районе площади дежурили многочисленные наряды полиции, однако задействовать их не пришлось, вечер прошел без инцидентов.