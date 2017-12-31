Трамп о протестах в Иране: Люди не станут больше терпеть 1 31.12.2017, 18:30

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Дональд Трамп

Президент США поддержал массовые протесты в Иране.

Президент США Дональд Трамп считает, что вспыхнувшие в Иране акции протеста направлены против поддержки властями страны терроризма. Об этом он написал в своем Twitter, передает 112.ua.

По словам американского лидера, люди этого не станут больше терпеть, а Соединенные Штаты следят за ситуацией в стране и внимательно следят за нарушениями прав человека.

"Большие протесты в Иране. Наконец люди стали мудро относиться к тому, что их деньги и богатство воруют и разбазаривают на терроризм. Похоже, что они не станут этого больше терпеть", - написал он.

Напомним, в Иране четвертый день продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры Верховного лидера страны Али Хаменеи.

По данным СМИ, в результате массовых беспорядков погибли двое протестующих, еще десятки были задержаны.

Власти страны пригрозили участникам акций протеста последствиями в том случае, если волнения не будут прекращены. 31 декабря в стране также был заблокирован доступ к Telegram и Instagram.