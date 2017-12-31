Фоторепортаж: Улицы Минска за пару часов до Нового года 7 31.12.2017, 18:42

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Фото: onliner.by

Минчане докупают подарки, спешат к родным или беззаботно прогуливаются.

Говорят, сегодня в гипермаркетах Минска не меньший ажиотаж, чем вчера: те, кто решил избежать толпы и горы тележек в субботу, перенес это малоприятное занятие на сегодня. Зато улицы столицы сегодня загляденье. Люди, в общем порыве нацепив шапки Деда Мороза, докупают подарки, спешат к родным или беззаботно прогуливаются.

Новогодние ярмарки на Октябрьской площади и возле Дворца спорта наконец ожили, а к вечеру станут еще более востребованными, передает «Онлайнер».