Владимир Орлов: Все у нас получится 31.12.2017, 19:07

1,596

Владимир Орлов

Фото: nn.by

Новогоднее поздравление от белорусского писателя, поэта и историка Владимира Орлова.

- Прошедший год останется в моей памяти, прежде всего, длиннющими очередями за автографами. Каждая презентация нашей с художником Павлом Татарниковым книги «Айчына. Маляўнічая гісторыя», собирала сотни читателей.

Хочу пожелать, чтобы в новом году тоже стояли очереди за белорусскими книги, тогда в будущем все у нас получится. С Новым годом! - цитирует Владимира Орлова «Радыё Рацыя».