Владимир Орлов: Все у нас получится
- 31.12.2017, 19:07
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Новогоднее поздравление от белорусского писателя, поэта и историка Владимира Орлова.
- Прошедший год останется в моей памяти, прежде всего, длиннющими очередями за автографами. Каждая презентация нашей с художником Павлом Татарниковым книги «Айчына. Маляўнічая гісторыя», собирала сотни читателей.
Хочу пожелать, чтобы в новом году тоже стояли очереди за белорусскими книги, тогда в будущем все у нас получится. С Новым годом! - цитирует Владимира Орлова «Радыё Рацыя».