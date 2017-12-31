Минчане собирают подписи против бизнес-центра на Октябрьской площади 7 31.12.2017, 19:29

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Проект вызвал очень неоднозначную реакцию у архитекторов, культурологов и обычных минчан.

На этой неделе компания «Белинте-Роба», входящая в Dana Holdings, показала рендер будущего многофункционального комплекса на месте музея ВОВ на Октябрьской площади. Проект вызвал очень неоднозначную реакцию у архитекторов, культурологов и обычных минчан, передает citydog.by.

На днях на сайте petitions.by появилась петиция «Архитектурный провал в центре города». В ней авторы обращаются к Комитету архитектуры и градостроительства Мингорисполкома и требуют запретить строительство бизнес-центра по нескольким причинам:

- Если здание построят, то будет полностью разрушен архитектурный ансамбль Октябрьской площади.

- Здание будет слишком высоким по отношению к соседним строениям.

- Архитектурный стиль бизнес-центра слишком сумбурен.

- Здание может стать очередным долгостроем в центре города: «Существуют мнения о недостаточной продуманности экономической стороны проекта в связи с оценками возможных изменений рынка коммерческой недвижимости к дате сдачи здания в эксплуатацию, что может повлечь заморозку строительства и, как следствие, ненужный долгострой в центре города».