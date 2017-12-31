Брестчане украсили елку и накрыли стол для бездомных 2 31.12.2017, 19:50

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Фото: virtualbrest.by

Жители Бреста покормили всех пришедших праздничным обедом под новогодней елкой.

Бомжстики "реально" работают, а брестчане - душевные люди. Тридцатого декабря возле пешеходного моста, который ведёт к железнодорожному вокзалу прошла благотворительная акция в помощь бездомным. Всех пришедших покормили праздничным обедом под Новогодней ёлкой, передает virtualbrest.by.

Художник Илья Дударев как и обещал, вручил собравшимся подарки – тёплые носки, варежки и сладости.

Проект помощи бездомным «Бомжстики» собрал 3666 рублей на краудфандинговой платформе Ulej и перевыполнил установленный план по сбору средств. Благотворительная инициатива собрала 105% от заявленной суммы.

Брестчане не оказались равнодушными людьми и привозили продукты питания и вещи, которые могут пригодиться бездомным.

Особым спросом пользуется зимняя обувь больших размером.

P.S. Вся проблема заключается в том, что отдавать нужно начинать прямо сейчас, в каком бы положении человек не находился. Оправдания такого типа: "Мне самому не на что жить" или "Вот стану богатым, тогда и буду помогать другим" здесь не работают. Один из известнейших философов 20 века Наполеон Хилл дал замечательный совет, касающийся денег: "Счастлив тот, кто знает, что самый надежный способ получать деньги — сначала их дать".