Крупнейший в мире самолет прошел первые ходовые испытания 1 31.12.2017, 20:01

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Model 351 станет самым крупным самолетом в истории с размахом крыла в 117 метров и длиной фюзеляжа в 73 метра.

Многие крупные самолеты не могут передвигаться по рулежным дорожкам без помощи специальных тягачей. Поэтому для инженеров — это сложная проблема

Компания Scaled Composites, та самая, что построила суборбитальный SpaceShipTwo для Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, провела ходовые испытания гигантского самолета-носителя Stratolaunch, пишет hightech.fm со ссылкой на SpaceDaily.

Испытания прошли в Калифорнии на взлетной полосе Mojave Air and Space Port, которая сертифицирована в качестве космического аэродрома, то есть на нее разрешено сажать аппараты типа «шаттл». Задача состояла в том, чтобы проверить, как Stratolaunch — или его еще называют Model 351 — ведет себя на полосе и способен ли он передвигаться самостоятельно при помощи тяги двигателей.

Многие крупные самолеты не могут передвигаться по рулежным дорожкам («парковаться») без помощи специальных тягачей. Поэтому для инженеров — это сложная проблема. Во время тестов были проверены антискользящие и телеметрические системы самолета, а также руление и тормоза. Все сработало в штатном режиме. «Экипаж продемонстрировал эффективное руление носовым шасси, а тормоза сработали отлично на полосе, — говорит менеджер Stratolaunch System Джордж Багг. — Это наш первый низкоскоростной наземный тест, который является важным шагом на пути к первому полету». После серии подобных тестов, в рамках которых будет постепенно увеличиваться скорость, будет проведен первый испытательный полет, намеченный на 2018 год.

Model 351 станет самым крупным самолетом в истории с размахом крыла в 117 метров и длиной фюзеляжа в 73 метра. Он имеет двухфюзеляжный корпус, наподобие катамарана. Stratolaunch должен будет поднимать космические аппараты в стратосферу, что позволит им стартовать с большей высоты и экономить топливо.

Подобные системы разрабатывались в США и СССР еще в середине 20 века, но были признаны неэффективными. Исключением стала ракета Pegasus от компании Orbital ATK, которая успешно стартовала с самолета Lockheed L-1011 40 раз в 1990-2016 годах.