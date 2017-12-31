20 вещей, которые стоит сделать 1 января 31.12.2017, 20:10

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Cписок приятных и полезных вещей, которые можно совместить с поеданием вчерашнего оливье и просмотром новогодних фильмов.

Начать менять жизнь к лучшему можно в любой момент. Но если для вас важна символичность и дополнительная мотивация, лучшего дня не найти.

«Лайфхакер» подготовил список приятных и полезных вещей, которые можно совместить с поеданием вчерашнего оливье и просмотром новогодних фильмов. Вот что можно сделать, чтобы начать год здоровым, продуктивным и чуть более счастливым.

1. Сделать зарядку

Новогодние каникулы отлично подходят для того, чтобы приучить себя делать 10-минутную зарядку по утрам: в эти дни мы не спешим на работу и устаём гораздо меньше, чем обычно. Рекомендация актуальна для тех, кто хорошо себя чувствует: если вы отмечали так, что голова гудит, а любая физическая активность причиняет страдания, то один денёк можно и пропустить.

2. Пройтись пешком

Получасовая прогулка по новогодним улицам вернёт в тонус и избавит от ощущения потерянного впустую дня. К тому же ходьба — это полезно, особенно для офисных сотрудников.

3. Бросить курить

А если не курите, то попробуйте избавиться от какой-нибудь другой вредной привычки. Неделя без стресса на работе, близкие люди под боком, символическая дата — разве могут условия быть более подходящими?

4. Позвонить родителям

В детстве мы отмечаем праздники с мамой и папой, потом — с друзьями или второй половинкой. Компенсируйте своё отсутствие рядом с родителями и порадуйте их неожиданным визитом или хотя бы звонком по телефону.

5. Сделать доброе дело

Сделать денежный перевод в благотворительный фонд, взять котёнка на передержку или хотя бы отдать нуждающимся лишние вещи — простой способ начать год с добрых дел.

6. Убраться

Скорее всего, вы уже убирались в канун Нового года, поэтому всё, что нужно, — избавиться от следов вчерашнего праздника. Если отмечали в гостях, то рекомендация всё равно актуальна — любой хозяин будет рад помощи в подметании конфетти и мойке тарелок.

7. Обновить список дел

Просмотрите чек-листы и пункты в таск-менеджерах. Обнаружили много задач, к выполнению которых в ушедшем году даже не приступали? Удаляйте смело. То же касается закладок в браузере, непрослушанных выпусков подкастов и даже подписок на YouTube.

8. Завести дневник или блог

Дневник помогает разбираться в себе и своих чувствах, формировать точку зрения и тренировать писательские способности. Первое января — отличный день для первой записи. Начните, например, с описания того, чего вы ожидаете от наступившего года.

9. Навестить друзей

Навестить друзей, с которыми не удалось увидеться в новогоднюю ночь, — лучший способ продлить праздник. К тому же практика показывает, что вечер 1 января часто оказывается более тёплым и уютным, чем новогодняя ночь.

10. Начать следить за своей речью

Мат может украшать речь, но в исключительных случаях. Гораздо чаще он делает её бедной и неоправданно грубой. 1 января — отличный день для отказа от любых вредных привычек, и неуместное употребление обсценной лексики не исключение. А ещё можно попробовать отказаться от слов-паразитов и неправильных ударений.

11. Спланировать путешествие

Только подумайте — у вас целая неделя! Конечно, заграничное путешествие за такой срок не организовать, но посетить какой-нибудь живописный городок в пределах пары сотен километров можно запросто.

12. Посмотреть сериал

Вариант для тех, кто решил провести праздники дома. В этом нет ничего постыдного, к тому же в 2017 году вышло немало классных сериалов, просмотр которых нам приходилось откладывать. Новогодние каникулы — отличная возможность посмотреть хотя бы парочку из них.

13. Поменять заставку на телефоне или компьютере

Взгляните на экран своего смартфона. Совсем недавно на нём показывались уведомления об отложенных будильниках, сообщения о просроченных дедлайнах и бесконечные оповещения от банка о списании средств. Чтобы не вспоминать об этом хотя бы на каникулах, поменяйте старую заставку на что-то новенькое.

14. Начать следить за питанием

Отказаться от сладкого или жирного, перейти на зерновой хлеб и заменить ужин стаканом кефира — всё это можно начать делать уже сегодня. Согласитесь, фраза «я ни разу не ел фастфуд в этом году» звучит убедительнее, чем «я ни разу не ел фастфуд с прошлых выходных».

15. Начать планировать расходы

Сезон непредвиденных новогодних трат окончен, теперь прогнозировать расходы будет проще. Самое время оценить своё финансовое состояние, выбрать приложение для учёта расходов и продумать план накопления средств на отпуск или большую покупку.

16. Обзавестись новым хобби

Это может быть что угодно: игра на музыкальном инструменте, собирание «взрослых» конструкторов или коллекционирование виниловых пластинок. Главное, чтобы к этому было приятно возвращаться и чтобы в этом было трудно достичь совершенства за краткий срок.

17. Научиться чему-то новому

Если для достижения больших целей нужны годы, то для чего-то попроще хватит и новогодних каникул. Например, можно освоить приготовление какого-нибудь сложного блюда, выучить иностранный алфавит или научиться быстро собирать кубик Рубика.

18. Поставить ограничение на время в социальных сетях

Вы же не хотите потратить долгожданные выходные на скроллинг ленты «ВКонтакте» или просмотр фотографий в Instagram? Постарайтесь проводить в социальных сетях не больше часа в день. Вот увидите, ничего страшного не произойдёт.

19. Составить и начать выполнять план по чтению книг

Замените ритуал «залипания» в смартфоне перед сном чтением интересной книги. Поставьте цель читать хотя бы 10–15 книг в год и увеличивайте это число по мере появления свободного времени и обретения навыков скорочтения.

20. Сделать первый шаг к достижению большой цели

Такой целью может быть создание семьи, открытие своего дела или, например, освоение новой профессии. На её достижение, вероятно, уйдут годы, а поддержание результата потребует оставшейся части жизни, но первый шаг можно сделать уже сейчас.