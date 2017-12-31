Лидер Каталонии призвал Мадрид начать «эру переговоров» 31.12.2017, 20:16

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон публично обратился к испанскому правительству.

Экс-президент Женералитета Каталонии и лидер партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон публично обратился к испанскому правительству с призывом прекратить преследование сторонников независимости региона и вступить в "эру диалога и переговоров".

"Отказ от насилия, репрессий и статьи 155 должен начать эру диалога и переговоров. Пришло время признать мандат выборов 21 декабря, исправить и восстановить все то, что было потеряно без разрешения каталонцев", - заявил Пучдемон, который в данное время находится в Бельгии, передает FrontNews.

Как сообщалось, 21 декабря в Каталонии состоялись внеочередные выборы в местный парламент, в результате которых сторонники независимости получили большинство депутатских мандатов. Партия Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию", а также "Левые республиканцы Каталонии" и ультралевая "Кандидатура народного единства" получат 70 из 135 мест в парламенте автономии.

Противники независимости Каталонии из партии "Граждане", в свою очередь, смогут сформировать крупнейшую фракцию из 36 депутатов.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил о своей готовности вернуться в Испанию, но при условии, если Мадрид будет уважать результаты выборов.