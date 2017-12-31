«ВКонтакте» разослала россиянам поздравления по-украински 1 31.12.2017, 20:35

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Российские пользователи соцсети удивились поздравлениям на украинском языке.

Социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям из России новогодние поздравления на украинском языке.

«С прийдешним святом! Привiтайте друзiв с Новим роком», — написано в сообщении.

Администрация социальной сети пока никак не прокомментировала этот случай, пишет Lenta.ru.

В этом году в июне в Киеве прекратило работу украинское представительство ВКонтакте. Эта сеть была заблокирована в Украине из-за распространения нежелательной рекламы и другого контента. Под запрет попали Одноклассники, Яндекс, а также ряд других российских ресурсов.