«ВКонтакте» разослала россиянам поздравления по-украински

«ВКонтакте» разослала россиянам поздравления по-украински1
- 31.12.2017, 20:35
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Российские пользователи соцсети удивились поздравлениям на украинском языке.
Социальная сеть «ВКонтакте» разослала пользователям из России новогодние поздравления на украинском языке.
«С прийдешним святом! Привiтайте друзiв с Новим роком», — написано в сообщении.
Администрация социальной сети пока никак не прокомментировала этот случай, пишет Lenta.ru.
Кажется, вк слишком много знает🤨 pic.twitter.com/s2lmoBY26d— Ma Sha (@Rebekka838) 31 декабря 2017 г.
в смысле уведомление с вк на украинском pic.twitter.com/fjq6bYqo14— да🎅🏻 (@livingadreamm) 31 декабря 2017 г.
поч вк мне пишет на украинском pic.twitter.com/YdTcLF9mUw— Aeon (@AeonMW2) 31 декабря 2017 г.
Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?😄 pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb— Диана Нейма (@diana_neima) 31 декабря 2017 г.
В этом году в июне в Киеве прекратило работу украинское представительство ВКонтакте. Эта сеть была заблокирована в Украине из-за распространения нежелательной рекламы и другого контента. Под запрет попали Одноклассники, Яндекс, а также ряд других российских ресурсов.