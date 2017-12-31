Девочка Эльвира, которую незаконно забрали у родителей, встретит Новый год дома

Девочка Эльвира, которую незаконно забрали у родителей, встретит Новый год дома1
- 31.12.2017, 20:43
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Восьмилетняя школьница Эльвира Миронова три с половиной месяца провела в детдоме.
Проблемы семьи Мироновых с властями начались после требований Татьяны Мироновой, матери девочки, от администрации школы 212 соблюдать Кодекс об образовании: в частности, обеспечить санитарно-гигиенические условия в туалетах – оборудовать унитазы сиденьями, выдать туалетную бумагу и полотенца, а также мыло, передает «Белсат».
В ответ директор заявила, что на такую роскошь, как мыло, у школы денег нет, и что родители, если хотят, пусть все покупают сами. Татьяна продолжала ходить к администрации и требовать исправить санитарные условия. После одного из таких визитов на пороге школы ее встретил участковый милиционер.
Весной Татьяна перевела дочь в школу № 217, но отношения с администрацией не сложились с самого начала: «Они просто не хотели нас видеть у себя». В результате администрация заставила Татьяну Миронову подписать заявление на индивидуальное, домашнее обучение, но после этого школа не выходила на связь с учащейся: не выдала учебники, не давала заданий и никак не интересовалась судьбой девочки.
В мае Татьяна получила sms-сообщение, что нарушает право своего ребенка на получение образования.
Начать учебу в новом учебном году в школе 217 девочка так и не смогла: после линейки 31 августа 2017 года ее забрали из дома неизвестные.
Позже случилось так, что девочка оказалась в администрации Фрунзенского района, а потом в приюте.
Татьяна обжаловала постановление комиссии по делу несовершеннолетних и подала иск о возвращении дочери в семью в суд, Мингорисполком и Генеральную прокуратуру.
В октябре произошло несколько судебных заседаний по делу возвращения дочери в семью, но в итоге 27 октября в повестке отказали.
29 декабря правозащитник Ренат Хосей сообщил в «Фейсбуке», что Эльвира Миронова на свободе.
«Работники государственных служб привлечены к ответственности, ведется дальнейшая борьба за наказание государственных слуг с высшими должностями», – написал активист.
«Большую часть заключения Эльвира провела в больничной койке, – пишет правозащитник Валерий Щукин. – Власти серьезно подорвали физическое и психическое состояние молодой белоруски».
По словам Татьяны Мироновой, большую работу для решения дела провели правозащитники «Нашего дома» во главе с Ольгой Карач.
«О нас рассказали в Евросоюзе, и 20 декабря представители ЕС обсудили наше дело на правительственном уровне», – говорит Татьяна Миронова.
По словам Мироновой, 21 декабря ей позвонили из Комиссии по делам несовершеннолетних и сказали срочно до 16 часов забрать дочь из приюта». Уже вечером Эльвира была дома.