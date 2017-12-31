МИД Германии призвал Иран уважать права демонстрантов 31.12.2017, 21:29

Министерство иностранных дел Германии обратилось к администрации иранского президента Хасана Роухани.

В связи с массовыми протестами в Иране министерство иностранных дел ФРГ в воскресенье, 31 декабря, призвало власти страны уважать права демонстрантов, передает DW.

В частности, внешнеполитическое ведомство Германии отметило, что в правительстве ФРГ внимательно следят за сообщениями о протестных акциях в Иране. Кроме того, МИД призвал администрацию иранского президента Хасана Роухани к "благоразумным действиям" в связи с протестами. "Свобода собраний и право на свободное выражение мнения - это высшие ценности", - говорится в заявлении МИД.

Массовые протесты начались в ряде иранских городов в четверг, 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни, затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны.

В субботу, 30 декабря, два демонстранта погибли в городе Доруд на западе Ирана, власти обвиняют в произошедшем боевиков джихадистской организации "Исламское государство".