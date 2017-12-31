Расписание наземного транспорта в новогоднюю ночь 31.12.2017, 21:53

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Минсктранс» опубликовал схему движения автобусов, троллейбусов и трамваев с 31 декабря на 1 января.

Смотрите, как будет ходить транспорт, если вдруг решите выбраться на гуляния на площадях.

Не забывайте, что большинство маршрутов будет ходить с интервалами от 15 до 20 минут. От 30 до 45 минут нужно будет подождать автобусы № 24, 44, 112с, 135, и раз в час будут ездить автобусы № 195, 132, 162.

У Дворца спорта 31 декабря с 23 часов до 4 часов утра пройдет праздничная программа «С Новым годом, столица!». Фейерверк начнется в 01:30.

Напомним, минский метрополитен будет работать на Новый год до 4 утра.