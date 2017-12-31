В центре Петропавловска-Камчатского сгорели Дед Мороз и Снегурочка 31.12.2017, 21:43

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Огонь уничтожил сказочных персонажей практически полностью.

В Петропавловске-Камчатком загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные под главной городской елкой.

Об этом сообщает портал kam24, видео пожара доступно на YouTube.

По предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание. Отмечается, что огонь уничтожил сказочных персонажей практически полностью, но пожарным удалось предотвратить возгорание новогоднего дерева.

Праздничные мероприятия продолжаются по графику.

Ранее в воскресенье в центре Южно-Сахалинска воспламенилась 25-метровая елка. В городской администрации пообещали, что происшествие будет расследовано.