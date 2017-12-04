Нетаньяху: Израиль не потерпит долгого присутствия Ирана в Сирии 4.12.2017, 7:32

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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО С САЙТА EADAILY.COM

Заявление израильского премьер-министра прозвучало на фоне слухов о секретном сотрудничестве Израиля и Саудовской Аравии.

Израиль не позволит Ирану закрепиться в военном плане в Сирии, пообещал в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чье заранее записанное обращение прозвучало на Форуме Сабана в Вашингтоне.

Заявление Нетаньяху, сделанное через день после того, как израильские самолеты атаковали предполагаемую иранскую базу под Дамаском, наводит на мысль о том, что Ближний Восток вступает в новую взрывоопасную фазу конфронтации между Израилем и Ираном, передает «Голос Америки».

«Позвольте мне вновь повторить политику Израиля, – сказал Нетаньяху. – Мы не позволим режиму, который одержим идеей уничтожения еврейского государства, стать обладателем ядерного оружия. Мы не позволим этому режиму закрепиться в Сирии в военном отношении, к чему он стремится с явной целью уничтожения нашего государства», – заявил он, обращаясь к участникам Форума Сабана – ежегодного собрания американских и израильских лидеров в Вашингтоне, которое проводится Институтом Брукингса.

Сославшись на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана, который недавно назвал верховного лидера Ирана аятоллу Хаменеи «новым Гитлером Ближнего Востока», Нетаньяху сравнил Иран с нацистской Германией, заявив, что они разделяют общее «безжалостное стремление к навязыванию тирании и террора», а также «безжалостное стремление к убийству евреев».

Тайное сотрудничество

Критика Нетаньяху прозвучала на фоне усиливающихся слухов о развитии тайных отношений между Израилем и Саудовской Аравией, объединившихся в неприятии Ирана и его растущего влияния в регионе. Представители Саудовской Аравии отвергают эти утверждения.

«Между Саудовской Аравией и Израилем нет никаких отношений», – заявил недавно саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр египетскому телевидению.

Однако в субботу директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Саудовская Аравия работает напрямую с Израилем и суннитскими арабскими странами в борьбе с терроризмом.

«Мы видим, как они работают с израильтянами, чтобы вытеснить террористов со всего Ближнего Востока», – заявил он, выступая на форуме по вопросам безопасности в Калифорнии.

В ноябре израильский министр Юваль Штайниц публично признал, что общая враждебность к Ирану сблизила Израиль и Саудовскую Аравию и что два государства, не поддерживающие официальных дипломатических отношений, установили «частично секретные» контакты для противодействия влиянию Ирана в регионе.

Это было первое признание высокопоставленного израильского официального лица в тайном сотрудничестве между еврейским государством и саудовским королевством, о котором давно ходили слухи. При этом ранее высокопоставленный израильский генерал говорил, что Израиль готов обмениваться разведданными по Ирану с Саудовской Аравией или другими «умеренными» арабскими странами.

Ракетный обстрел

В субботу израильские самолеты, летевшие над соседним Ливаном, выпустили несколько ракет по военной базе, которую, как сообщается, Иран строит вблизи Дамаска. Об этом сообщили сирийское государственное информагентство и зарубежные СМИ. Израильские военные не комментировали сообщения о ракетном ударе.

Сирийское информагентство Sana утверждает, что сирийские силы ПВО сбили две израильские ракеты. Другие сирийские СМИ сообщают, что в результате воздушного удара было убито около десятка военнослужащих иранского Корпуса стражей Исламской революции.