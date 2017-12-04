Видеопозитив: Неравнодушные брестчане помогли водителю 4.12.2017, 7:49

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Первыми толкать автомобиль начали две девушки.

Многие ли из вас станут помогать прохожему или водителю, оказавшемуся в затруднительной ситуации? Подойдете к человеку или пройдете мимо?

BrestCITY.com предлагает вашему вниманию небольшое видео, которое наглядно показывает, что в Бресте неравнодушные люди есть!

Суббота 2 декабря. В кармане на проспекте Машерова (стоянка напротив ЦУМа, который сегодня открылся) заглох автомобиль. Без посторонней помощи водителю не обойтись. Сначала на подмогу автомобилисту пришли две девушки (!) и молодой человек, затем присоединились еще два парня.

Метров через 150 автомобиль наконец-то завелся. Судя по видео, доволен результатом был не только водитель.