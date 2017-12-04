Жириновский: Есть два часа, чтобы взять Берлин, Вену, Париж, Лондон 19 4.12.2017, 7:55

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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Намерение Украины вступить в НАТО вызвало приступ истерики у российского политика.

Украина не вступает в НАТО, потому что Североатлантический альянс якобы боится России. Об этом лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил 3 декабря в эфире телеканала "Россия 1".

"В тот день, когда в Брюсселе начнется заседание с повесткой дня... принять Украину в НАТО, русские войска будут стоять уже на германской границе. Мы никогда не позволим, чтобы НАТО стояло у наших границ", – сказал он.

По словам лидера ЛДПР, "никуда НАТО не подойдет на бывшие советские территории".

"Прибалтика была ошибкой. Больше этой ошибки не будет, и в НАТО об этом знают. Они заранее говорят: "Украина не готова. И Грузия не готова". Они боятся нас. Потому что русские танки подойдут к германской границе, там два часа, чтобы взять Берлин, Вену, Париж, Лондон", – заявил Жириновский.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предполагает отказ Украины от политики "внеблоковости". В июне 2017 года парламент поддержал закон, который закрепляет намерение Украины вступить в НАТО.

1 ноября Порошенко заявил, что "уже в очень скором, обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы" о вступлении в НАТО и Евросоюз. Он выразил убеждение, что население поддержит его инициативу.