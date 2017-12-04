Как упаковать чемодан: советы от военных 4 4.12.2017, 8:14

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Этот инструктаж превратит вас в профессионала по быстрым сборам в путешествие.

Сбор чемоданов перед поездкой почти у всех вызывает стресс. Единственное исключение составляют военные, ведь их специально обучают укладывать вещи. Их советы превратят и вас в профессионала по упаковке чемодана, пишет lifehacker.ru.

1. Практикуйтесь

Особенно частый совет от военных — собирать, разбирать и снова собирать сумку за несколько дней до отъезда. Так вы не только набьете руку, но и запомните, что и где лежит у вас в чемодане, так что потом быстро найдете все необходимое.

Разложите все вещи на кровати, полу или столе и практикуйтесь. Тогда будет легче решить, что точно понадобится в поездке.

2. Сворачивайте, скручивайте и перевязывайте

Старайтесь складывать вещи так, чтобы они были одинаковой формы и размера. Тогда они будут плотно прилегать друг к другу и занимать меньше места в сумке.

Объемные вещи, которые сложить труднее, например куртки или спальные мешки, скручивайте в рулон. А чтобы они не разворачивались, перевяжите их веревкой.

3. Складывайте вещи в обратном порядке

Самый практичный способ собрать сумку — это упаковывать вещи в обратном порядке. Сами подумайте: то, что вы положите первым, доставаться будет последним. Если вы прилетаете в пункт назначения вечером, последними положите в сумку пижаму и другие принадлежности для сна. А запасную пару джинсов оставьте на дне сумки.

4. Стратегически распределяйте вес в чемодане

С рюкзаком удобнее всего путешествовать. Только не забывайте: самый тяжелый предмет нужно разместить в центр рюкзака, чтобы он был ближе к позвоночнику. Тогда рюкзак не будет тянуть вас назад, а нести его будет легче.

Это же правило применимо к чемоданам и сумкам. Разделите свою сумку на три части. Нижняя часть должна быть средней по весу, вторая — самой тяжелой, а верхняя — самой легкой.

5. Представьте, что строите стену

Укладывайте вещи так, как бы вы укладывали кирпичи и цемент при строительстве стены. Обувь или чехлы с мелкими вещами — это ваши «кирпичи». А одежда и белье — «цемент», заполняющий пустые места. Если так уложить чемодан, вещи в нем не будут болтаться во время движения.

6. Если не знаете, чем занять свободное место, положите побольше носков

Если между вещами в чемодане остается много свободного места, займите его носками. Они точно вам пригодятся, особенно если во время поездки вы собираетесь много ходить пешком. Во время интенсивной ходьбы ноги потеют, носки намокают, а так легко заработать мозоли. Так что лучше заранее запастись носками и менять их чаще.

7. Берите только необходимое

Не возите с собой слишком много вещей. Будьте готовы к непредвиденным ситуациям, но не набирайте лишнего. У вас должны быть высокая скорость и малое сопротивление.

Когда во время сборов будете раскладывать все перед собой, отложите в сторону необязательные вещи. Сначала уложите в чемодан самое необходимое, а если останется место, добавьте что-то из дополнительного.

8. Складывайте вещи в отдельные чехлы

Чтобы аккуратно уложить чемодан, раскладывайте вещи по небольшим чехлам. Например, в один сложите все электроприборы и кабели, в другой — туалетные принадлежности, в третий — шарфы и перчатки. Для этого отлично подойдут тканевые чехлы на молнии.

Сверху обязательно оставьте чехол или сумку с предметами первой необходимости. Содержимое полностью зависит от того, куда вы едете, но есть и универсальные вещи: документы, зарядка для телефона, наушники, лекарства, перекус, сменная одежда — все, что нужно быстро достать из чемодана.

9. Найдите идеальный чемодан

Как известно, военные не изменяют своему снаряжению. Поэтому они каждому советуют найти идеальный для себя чемодан или рюкзак. Лучше потратить на него больше денег, но получить больше места и удобства, а также преимущество в скорости.